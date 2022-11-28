Андрей Травников поручил главам районов взять под контроль обеспечение новосибирцев теплом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил главам районов взять на особый контроль обеспечение бесперебойной работы объектов энергетики и ЖКХ.

В связи с морозами службы жизнеобеспечения в Новосибирской области продолжают работать в режиме повышенной готовности, подчеркнул глава региона в ходе оперативного совещания 28 ноября.

Андрей Травников напомнил, что накануне в результате аварии в посёлке Октябрьском Мошковского района без отопления остались жители жилого микрорайона.

«Просьба повышенное внимание уделить вопросам функционирования коммунальной инфраструктуры и на примере Мошковского района обратить внимание на замкнутые жилые комплексы — они есть во многих муниципалитетах. Застройщики построили дома и сами источники теплоснабжения, взяли на себя ответственность. Но напоминаю, что за теплоснабжение всех населенных пунктов отвечают главы муниципалитетов. Рекомендую зайти в такие организации, котельные. Убедиться, что аварийная служба функционирует, что есть запасные части и материалы на случай ликвидации аварии», — сказал губернатор.

Напомним, что из-за поломки насосного оборудования в посёлке Октябрьский под отключение отопления попало 22 жилых дома, где проживает полторы тысячи человек. На время ликвидации аварии в подъездах устанавливали тепловые пушки. Кроме того, для жителей микрорайона был организован пункт временного размещения, выдавались обогреватели.

По словам главы Мошковского района Сергея Субботина, утром 28 ноября, после запуска систем был обнаружен порыв холодной воды, однако на теплоснабжение он не повлиял. В трёх домах пострадавшего микрорайона устанавливают дополнительные насосы.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов незамедлительно предоставлять оперативную информацию Центру управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы своевременно принимать необходимые решения. Глава региона подчеркнул, что особенно важно оперативно действовать во время сильных морозов.