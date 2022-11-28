В сибирском регионе приняты налоговые льготы для торговых центров

В 11 регионах России приняты налоговые льготы для торговых центров, среди них Омская область.

«Благодаря работе Российского совета торговых центров налоговые льготы были приняты властями 11 регионов России. К сожалению, в Москве и Санкт-Петербурге власти до сих пор не приняли меры по поддержке ТЦ в части налогов. В этих городах, где бизнес серьезно пострадал от ухода иностранных ретейлеров, в отличие от регионов, власти идут четко по схеме, принятой в 2016 году, с последовательным увеличением коэффициента расчета налогов от кадастровой стоимости», — об этом сообщил член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко ТАСС.

В Омской области налоговая ставка на имущество владельцев ТЦ снижена до 1,5%. От налога освобождены собственники в Башкирии, в Подмосковье — только новые ТЦ. Больше всего налоговая ставка снижена в Саратовской области и малых населенных пунктах Удмуртии — до 0,1%.

По данным РСТЦ, 25% оборота российских магазинов приходится на ТЦ.

Напомним, что ранее загорелось складское помещение омского торгового комплекса.