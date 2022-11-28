Новосибирский бизнес научат «антихрупкости» в сложных экономических условиях

2 декабря в новосибирском «Белом зале» пройдет мини-конференция «Пружина: Антихрупкость живых команд». Мероприятие предназначено для участников, которые хотят найти “несгораемую” точку опоры для завтрашнего дня, быть готовыми к “лебедям” разного цвета, максимизировать пользу от инструментов «Пружины», полученных 2-3 сентября, углубить их понимание и найти новые смыслы.

Напомним, что 2-3 сентября в лофт-парке «Подземка» прошла конференция «Пружина», которая была посвящена новой культуре менеджмента, построенной на принципах самоуправления. На форуме обсуждали новые модели мышления, а также разбирали, как вырваться из оков прошлых успехов и полюбить неожиданности. Ключевыми спикерами были Сергей Бехтерев (г. Москва), Валерий Разгуляев (г. Москва), Аркадий Цукер. Организатором выступил основатель ИТ-компании «Смарт Консалтинг» Дмитрий Гоков, для которого это было первое мероприятие такого формата.

По итогам опроса читателей, который проводил «Континент Сибирь» на своем сайте, «Пружина» заняла 2-ое место среди бизнес-конференций Новосибирска с точки зрения контента и организации в 2022 году. За «Пружину» было отдано 34% голосов. «Событие, занявшее первое место в рейтинге, собрало значительно больше участников, но то, что читатели «Континента Сибирь» поставили нас на второе место – это приятно. Спасибо всем тем, кто голосовал за нас», – отметил Дмитрий Гоков.

В то же время для того, чтобы максимизировать пользу от инструментов «Пружины», полученных 2-3 сентября, углубить их понимание и найти новые смыслы, участникам рекомендуется посетить 2 декабря мероприятие «Пружина: Антихрупкость живых команд». Мероприятие ориентировано на работу в командах. На нем можно будет построить картину настоящего и понять, совпадает ли она с “реальностью”, и что изменилось за последний квартал года. Также на «Пружине» участники смогут понять, что нужно учесть для того, чтобы опираться на завтрашний день, и что нужно сделать сейчас, чтобы подготовиться к «лебедям» (образ, использованный Нассимом Талебом в книге «Антихрупкость») разного цвета.

Мероприятие пройдет 2 декабря в «Белом зале» (ул Ленина 84). Регистрация — на сайте «Пружины».

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