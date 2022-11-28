Федеральный дилер ГАЗа открылся в Новосибирске в здании салона Mercedes-Benz

В Новосибирске прошел технический запуск дилерского центра ГАЗ компании «Авторитэйл». Он занял часть площадей построенного компанией «СТС-Автомобили» автокомлекса на Омском тракте около аэропорта Толмачево.

О планах «Авторитэйла» по выходу в Новосибирск «Континент Сибирь» писал в 2021 году. Первоначально компания рассчитывала выйти в город еще до конца прошлого года, однако сроки были пролонгированы. Переговоры с компанией «СТС-Автомобили» об аренде действующего салона на Омском тракте велись с весны 2022 года.

«Компания «Авторитэйл» зашла на площади, где у нас раньше было грузовое направление, и последние несколько лет располагался бренд DAF. Общая площадь салона на Омском тракте около 8000 кв.м., для нас это с самого начала была избыточной. Поэтому мы давно практикуем разные варианты сотрудничества и обычно находим синергию. «Авторитэйл» занял около 1000 кв.м. площадей», – объяснил «Континенту Сибирь» генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes-Benz в Новосибирске, Кемерове и Томске, Jeep в Новосибирске) Павел Костенко. Напомним, что салон на Омском тракте был официально открыт в 2014 году.

В свою очередь «Авторитэйл» уже провел технический запуск и приступил к продажам. Первые 10 автомобилей уже поступили в автосалон, из них половина уже распродана. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила директор дилерского центра ГАЗ компании «Авторитэйл» в Новосибирске Анна Ващенко.

Стоит отметить, что «Авторитэйл» стал вторым официальным дилером ГАЗа в Новосибирске и будет конкурировать с «Сарматом», который представляет эту марку с 2005 года в своем салоне на Богдана Хмельницкого. Ранее в Новосибирске уже предпринимались попытки открывать в городе второго дилера ГАЗа. Так, в декабре 2013 года компания «Патриот Авто» (официальный дилер Peugeot, Dongfeng в Новосибирске) получила дилерство отечественного завода и переформатировала свой салон Peugeot на Бердском шоссе под бренд ГАЗ, запустив продажи и сервис. Однако уже в январе 2014 года передумала и вернула на эту площадку бренд Peugeot, отказавшись от ГАЗа. Таким образом, «Сармат» вновь остался единственным дилером отечественного завода. В июне 2016 года попытку открыть дилерский центр ГАЗа на территории Экспоцентра предприняла компания «Нотускар». Примечательно, что у этой организации были общие соучредители с «Сарматом», однако речь шла об абсолютно самостоятельных дилерах со своим персоналом, своими поставками и продажами. Однако «Нотускар» также пробыл официальным дилером непродолжительный период времени, и «Сармат» опять остался единственным представителем ГАЗа в Новосибирске. Однако в 2019 году компания сама построила и открыла на Станционной второй автосалон ГАЗа, который работает по сей день. Таким образом, ГАЗа решил свою задачу по наличию в городе двух дилерских центров.

По данным Rusprofile, учредителями «Сармата» является Кирилл Егошин, Наиль Ахметшин и Дмитрий Морозов (генеральный директор компании). Ранее руководителем ДЦ ГАЗ компании «Сармат» являлась Анна Ващенко. В 2019 году она покинула компанию



В свою очередь компания «Авторитэйл» является крупнейшим дилером ГАЗа в России и представлена в 13 городах страны. Среди городов Сибири компания с недавнего времени присутствует лишь в Красноярске, однако в планах «Авторитэйла» – дальнейшее развитие в СФО.

По данным Rusprofile, учредителем ООО ГК «Авторитэйл» является компания «Афагэнис Лимитед» (Кипр), генеральным директором – Денис Петрунин. ««Авторитэйл» – это безусловно сильный игрок, приближенный к самому заводу и достаточно самостоятельный в принятии решений. По моим данным, к компании имеют отношение акционеры ГАЗа. Думаю, что в первую очередь новый дилер будет конкурировать с действующим по корпоративному направлению, где имеет большой потенциал роста», – отметил «Континенту Сибирь» участник сибирского авторынка на условиях анонимности.

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