Экс-глава «Тяжстанкогидропресса» хочет взыскать с предприятия 90 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление к заводу «Тяжстанкогидропресс» от бывшего руководителя предприятия Виктора Арановского на взыскание 90 миллионов рублей.

Исковое требование также относится к АО БКС Банк», ФГ «БКС лтд», ООО «Азимут» и АО «Управляющая компания фондов». Дату рассмотрения заявления суд пока не назначил.

Стоит отметить, что сейчас арбитраж также рассматривает иск «Тяжстанкогидропресса» к Арановскому и принадлежащему ему ООО «Боровлянское» (до 2019 года принадлежало ПАО «Тяжстанкогидропресс»). Завод требует признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Боровлянское», взыскав стоимость этой доли в размере 81,9 млн руб.

Ранее «БКС Банк» ходатайствовал об увеличении суммы взыскания в пользу завода до 104 млн руб. Заседание по этому делу состоится в декабре.

Виктор Арановский возглавлял «Тяжстанкогидропресс» с 2002 по 2016 годы.

Напомним, что после утверждения мирового соглашения с кредиторами в сентябре ПАО «Тяжстанкогидропресс» вышел из процедуры банкротства и вернул статус действующего предприятия.