Новосибирский посёлок остался без отопления в 30-градусный мороз

В посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области в результате аварии произошло массовое отключение теплоснабжения. Исполнение жилищного законодательства проверяет районная прокуратура.

Прокуратура Мошковского района проверяет исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере в связи с аварией, которая привела к отключению теплоснабжения в посёлке Октябрьский в ночь на 27 ноября.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, прокурор района выехал на место происшествия.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц. Фактическое восстановление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры района», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным официальной группы жилого района Светлый посёлка Октябрьский в социальных сетях, авария произошла поздно вечером 26 ноября из-за поломки оборудования, в том числе высокотехнологичных насосов. 27 ноября в паблике сообщили, что часть насосов закуплена, устранить аварию планируется до конца дня.

В Октябрьской школе №2 развернули штаб по решению проблемы с пунктом временного размещения. Там, в частности, можно взять отопитель для обогрева жилья и получить горячее питание.

Напомним, что в Новосибирской области продолжаются 30-градусные морозы. Накануне холодов из-за аварии без тепла также оставались жители улицы Выборной в Новосибирске, однако неполадки были оперативно устранены.