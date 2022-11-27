Подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске отчитался о работах

На площадке завершающегося строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске монтируют освещение. Об этом сообщил подрядчик работ – компания «СпецТрансСтрой».

Как сообщается на сайте организации, работы по освещению станции идут в кассовом зале, вестибюле и на платформах. Подъёмные зоны эскалаторов подсветкой уже снабжены.

«На потолке установлены алюминиевые сотовые панели. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет освещать все зоны станции дневным холодным светом. Светильники будут располагаться под потолком и на стенах станции», — рассказали в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

Помимо этого, на станции уже проложены инженерные системы, что позволит в ближайшее время провести пуско-наладочные работы.

Напомним, в начале ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Сдвижку срока завершения работ, которые изначально планировалось выполнить к осени, мэр объяснил корректировкой проектной документации из-за последствий экономических санкций. Также в ноябре на стройплощадку станции привезли 12 турникетов от российского производителя.