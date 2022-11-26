Клуб инвесторов и бизнес-ангелов зауралья собрал больше 200 участников

24 ноября состоялась учредительная конференция «Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока» в Новосибирске. Мероприятие собрало свыше 200 участников.

По словам организатора мероприятия, директора центра инженерной подготовки кадров и акселерации проектов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), управляющего партнера семейного инвестиционного траста FFGI и венчурного инвестора Андрея Заворина, потребность в таком формате назрела давно. Сейчас университеты, инвесторы и предприниматели настроены на совместное и взаимовыгодное сотрудничество.

«Университеты и вся системы высшего образования и науки — это недооцененный инвестиционный актив и капитал. Предложение клуба состояло в том, чтобы создать бизнес-инфраструктуру вокруг университетов. Наш клуб позволит вытягивать из ВУЗов коммерчески потенциальные проекты, потому что, еще раз повторюсь, это узкое звено крайне недооценено и обладает большой перспективой. Университет загоняет студентов в парадигму, тогда как мы действуем не по правилам, мы их нарушаем и создаем успешные проекты», — прокомментировал «Континенту Сибирь» управляющий партнер FFGI.

Также Андрей Заворин рассказал, что за ноябрь 2022 года клуб уже получил более 200 заявок на вступление и участие из 6 регионов. Большая часть заявок поступила от инвесторов (31%), различных инноваторов (27%) и университетов (19%).

Почти 30% заявок приходится на участников не из Новосибирска. Сред них большая часть — из Кемеровской области. Часть — на жителей других регионов России — от Южно-Сахалинска до Калининграда и Севастополя, а также экспатов из других стран . По мнению Андрея Заворина, «география пестрая, людей, которые идентифицируют себя с Сибирью и Уралом много».

«Мы планируем проинвестировать в инновации в 2023 году более 1 млрд рублей при участии клуба. От бизнес-ангелов поступит около 100-150 млн рублей инвестиций, остальное — за счет привлеченных инвесторов и грантовой поддержки», — рассказал Заворин.

В течение двух недель клуб утвердит первоначальный состав, выработает правила и порядок синдицирования сделок. В декабре-январе уже откроется 1-2 филиала клуба в городах, где присутствует большинство участников. А в середине весны анонсировано большое мероприятие, которое соберет стейкхолдеров инновационной и инвестиционной деятельности.

«В клубе созданы четыре формата работы. Попечительский совет — для развития экосистемы, Экспертный совет — для экспертизы и работы с проектами. Клуб инвесторов — для совместных инвестиций. Клуб инноваторов — для инновационных компаний и команд проектов. В участии в сообществе могут быть заинтересованы несколько групп: представители поддержки системы инноваций, инвесторы, предприниматели, которые делают запрос в инновации или хотят вложиться в другой бизнес. Мы ждем заявки от стартаперов, когда кроме идеи есть еще что-то, то есть проработка проекта. Наш клуб является заказчиком таких проектов, как «Стартап как диплом» или «Умникум». Экспертное сообщество поможет расшить и упаковать проект», — подытожил Андрей Заворин.

Попасть в клуб можно через телеграм-канал или заполнение анкеты.