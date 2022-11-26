В Новосибирске открылся первый в России дизайн-центр силовой электроники

В Новосибирске открылся дизайн-центр силовой электроники на базе НГТУ НЭТИ. Центр займется проектированием уникальных гибридных модулей для аэрокосмических аппаратов. Основным заказчиков дизайн-центра выступает компания, входящая в структуру «Роскосмоса».

25 ноября открылся дизайн-центр «Силовая электроника» на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). По словам научного руководителя «Силовой электроники» Сергея Харитонова, дизайн-центр стал естественным продолжением института силовой электроники НГТЭ НЭТИ. В институте разрабатываются, проектируются и будут изготавливаться опытные образцы силовых гибридных модулей для аэрокосмического применения. Напомним, что гибридная технология подразумевает размещение электроники без корпусов на печатной плате.

Именно разработкой трех поколений силовых гибридных модулей займется дизайн-центр. В следующем году начнется разработка микросборок второго поколения для самолетов и космонавтики, в планах — вырасти до третьего поколения.

Дизайн-центр создан в рамках федеральной программы «Приоритет-2030», по программе вложено в первую очередь центра 150 млн рублей. По оценке научрука центра, для полного завершения второй очереди и старта третьей необходимо около 200 млн рублей. Коммерциализация разработок к 2030 году должна достигнуть сотен миллионов рублей.

«Обычно, когда говорят о дизайн-центрах, подразумевают микросхемотехнику, микроэлектронику. У нас – сочетание: работаем с большими мощностями и миниатюрными системами управления. Микроэлектроника и силовая электроника сливаются в единое целое. Причем микроэлектроника цифровая, потому что все системы управления этими устройствами – микропроцессоры», — пояснил Харитонов.

На сегодня основным заказчиком дизайн-центра является разработчик и производитель спутников связи АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

В июле 2022 года генеральным директором ИСС им. Решетнева назначен Евгений Нестеров, ранее занимавший пост заместителя генерального директора холдинга «Российские космические системы». Институт входит в госкорпорацию «Роскосмос», является дочерним предприятием АО «ОРКК».

«Мы видим конечную продукцию, те самые изделия, которые завтра уже можно будет использовать на предприятиях крупных госкорпораций, как «Роскосмос» и «Ростех»», — резюмировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на открытии.