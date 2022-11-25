Мороз и неблагоприятные метеоусловия ждут новосибирцев на выходных

В Новосибирске на период с 26 по 28 ноября введён режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в минприроды региона в пятницу, 25 ноября.

Как следует из сообщения в Telegram ведомства, неблагоприятные условия для рассеивания в воздухе вредных примесей ожидаются в Новосибирске с 7 утра 26 ноября до 18 часов 28 ноября.

В связи с этим в областном центре объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности, который вводится при минимальном превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», скорость ветра в Новосибирске в ближайшие дни составит 2-7 метров в секунду. При этом температура воздуха в городе 26-28 ноября упадёт до минус -26…-30 градусов.

Напомним, что в Гидрометцентре России спрогнозировали аномальные холода в Сибири в конце ноября.

Ранее также сообщалось о том, что высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в этом году фиксировали в апреле и августе.