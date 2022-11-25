Красноярского экс-депутата суд выпустит по УДО

Обвиненный в мошенничестве и взяточничестве экс-депутат Красноярска и организатор благотворительного проекта Аркадий Волков выйдет условно-досрочно. Ему предстояло находиться в колонии строгого режима 6,5 лет.

Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего депутата горсовета Красноярска Аркадия Волкова. Прокуратура планирует обжаловать решение.

В 2019 году Аркадий Волков приговорен к семи годам колонии строгого режима за мошенничество и коррупцию. В 2020 году приговор смягчили на полгода за активное сотрудничество со следствием.

Следствие установило, что Волков организовал в Красноярске проект «Машина добрых дел» по оказанию помощи малообеспеченным гражданам в ремонте сантехники и электроприборов. Волонтеров фиктивно трудоустроили в ООО «КрасТЭК» в обмен на покровительство со стороны бывшего депутата. В случае отказа от сотрудничества, Волков обещал создать неприятности компании. В своем обращении о помиловании к Владимиру Путину от 2019 года Волков указал, что за два года в рамках проекта была оказана помощь почти 1 тысячи жителей Красноярска. В этом же году экс-депутат обвинил следователя в вымогании взятки для сокращения срока отбывания в колонии.

Аркадий Волков в 2013 году избран депутатом горсовета Красноярска от партии «Патриоты России», возглавлял постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. В 2014 году исключен из партийной фракции за нарушение дисциплины. По мнению Волкова, это было связано с поддержкой на выборах в губернаторы Красноярского края Виктора Толоконского. В 2018 году Аркадия Волкова выдвинула на выборы в Заксобрание края партия ЛДПР.