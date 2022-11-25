Три новосибирских ТОСа получили гранты за проекты благоустройства города на 640 тысяч рублей

В Новосибирске подвели итоги работы ТОСов Ленинского района. Как отметили на соответствующем мероприятии, три организации в 2022 году получили муниципальные гранты на общую сумму более 640 тысяч рублей.

Благодарственные письма и памятные подарки от мэрии Новосибирска активисты получили в ходе итоговой конференции общественных объединений 25 ноября. В мероприятии принял участие мэр города Анатолий Локоть.

«Новосибирск – это город активных людей, но каждый из жителей проявляет эту активность по-разному. Главное отличие активных участников ТОСов от остальных горожан в том, что, замечая недостатки, они не остаются в стороне и оказывают посильную помощь там, где это необходимо. Очень многие проекты, которые сегодня уже реализованы в нашем городе и в Ленинском районе, невозможно было бы осуществить без участия представителей общественных объединений. ТОСы всегда моментально реагируют на ту или иную ситуацию, они динамично развиваются и включаются в работу с полной отдачей», – сказал на встрече глава города.

Как отметил мэр, представители новосибирских ТОСов принимают активное участие в планировании и развитии городских территорий, а при участии организаций в программе «Формирование комфортной городской среды» на многих детских площадках Новосибирска появились спортивные тренажёры и дополнительные игровые формы, проведена санитарная обрезка деревьев.

В 2022 году ТОСы Ленинского района успешно реализовали такие проекты, как мини-парк на Западном жилмассиве, детские спортивные площадки во дворах жилых домов, высадка деревьев. Три проекта – «Затон», «Танкистов» и «Башня» — стали победителями конкурса социально значимых проектов в 2022 году, на их реализацию из муниципального бюджета было выделено более 640 тыс. руб.

В числе реализованных проектов – благоустройство площадки рядом с дамбой Димитровского моста, выполненное ТОСом «Лесоперевалка» с общественной организацией «Сохрани родной дом». Общественники перевели территорию в зону озеленения и создали на ней детских городок.

По словам председателя ТОСа «Колхидский-Забалуева» Натальи Гончаровой, создание мини-парка на перекрестке улиц Колхидской и Забалуева поддержали жители Западного жилмассива. Здесь расположены основной транспортный узел, большое количество магазинов и учреждений культурно-бытового обслуживания. При этом территория отличалась низкой экологичность, здесь не было места отдыха.

Сейчас в созданном парке проводятся праздничные и спортивные мероприятия. В 2023 году территорию планируется расширять.

Районные ТОСы также участвуют в городской акции «Эстафета патриотизма поколений», в рамках которой привлекают к благоустройству территорий детей и подростков. В июне 2022 года органы территориального самоуправления Ленинского района организовали 15 летних трудовых отрядов, в которые вошли 150 школьников.

Помимо этого, активисты вместе с участковыми уполномоченными в рядах народной дружины «Ленинка» участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых районных и городских мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что в мирокрайоне Щ новосибирского Академгородка планируют создать новую рекреационную зону.