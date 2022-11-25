Новосибирское отделение «Партии пенсионеров» определилось с кандидатом на выборы губернатора 2023 года. Организация собирается выдвинуть экс-депутата Горсовета Новосибирска и бывшего владельца сети магазинов «Крепость».

«Партия пенсионеров» завершила внутренние «праймериз» и сообщила, что в губернаторской кампании в Новосибирской области примет участие председатель правления региональной партструктуры, экс-депутат Горсовета, известный в прошлом по местной сети «Крепость» предприниматель Эдуард Кожемякин.

«Непростое решение было принято после сессии Законодательного собрания, где в первом чтении был принят бюджет Новосибирской области. Стало очевидно, что социальные статьи расходов бюджета не являются приоритетными для нынешней власти», — сообщает отделение партии на своей странице в соцсети и обещает подготовить предвыборную программу социально-экономического развития Новосибирской области до 2033 года.

«Партия Пенсионеров» анонсирует и участие в мэрских выборах 2024 года. «Город растёт, инвестируются огромные ресурсы в развитие, а горожане живут всё хуже и хуже. Городское хозяйство управляется из рук вон плохо. И это стало уже предметом исков в суд со стороны прокуратуры. Губернатор и мэр должны работать в одной упряжке в интересах жителей области. А у нас кто в лес, кто по дрова», — говорится в сообщении.

Партия утверждает, что потенциальных выдвиженцев в главы города много. Упоминают Михаила Бушмакина как «менеджера от Бога», видимо намекая на активные разговоры о возможной замене прямых выборов мэра на назначение сити-менеджера. Бушмакин — соучредитель ООО «Прогрессстройгрупп», его деловой партнер Александр Аверкин возглавляет фракцию «Пенсионеров» в Заксобрании Новосибирской области.

По данным системы Rusprofile, Эдуард Кожемякин сейчас руководит ООО «Агро-Логистика», специализирующееся на перевозках. С 2001 по 2015 он был депутатом Горсовета Новосибирска. В начале 2000-х представлял фракцию «Единая Россия» в ГС. В 2005 баллотировался как самовыдвиженец, а в 2010 — от «ЕР». В 2003 от «ЕР» выдвигался на одномандатном округе в Госдуму, занял третье место после Святослава Насташевского и строчки «против всех». В 2014 году Кожемякин вышел из «ЕР». В 2020 году на выборах в Заксобрание Новосибирской области имя Кожемякина фигурировало в списке «Партии пенсионеров», после чего вскоре он возглавил правление новосибирского отделения этой организации. В 2021 году выдвигался на довыборы в Госдуму на Барабинском округе.