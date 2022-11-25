Мэрия Томска отозвала разрешение на строительство домов новосибирской компании

Мэрия Томска отозвала ранее выданное разрешение на строительство жилищного комплекса новосибирской компании «Мета». Городские власти получили предостережение прокуратуры.

Администрация Томска отозвала разрешение на строительство нового жилого комплекса на пересечении центрального проспекта города с улицей Бердской. Застройщик — новосибирская строительная компания «Мета». Причиной отзыва выданной в июле лицензии стало наложение на санитарно-защитную зону АЗС. Известно ли было об этом при выдаче разрешения на строительство, в администрации не уточнили.

В мэрии сообщили, что прокуратура вынесла администрации предостережение о недопустимости строительства жилищного комплекса без объектов социальной инфраструктуры.

Ранее в местных СМИ фигурировала информация, что региональные власти рассматривают строительство третьего моста через Томь вблизи участка будущего жилищного комплекса.

Напомним, что это не первые нарушения, обнаруженные прокуратурой при застройке Томска. Генеральная прокуратура в октябре заявила, что в новом микрорайоне от строительной компании ТДСК не предусмотрена социальная инфраструктура.