Андрей Травников поздравил новосибирский областной Совет ветеранов с 50-летием

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил участников областного Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов с полувековым юбилеем организации.

Чествование ветеранов Новосибирской области прошло в театре «Глобус» 25 ноября.

«Мы благодарим вас не только за то, что имеем возможность гордиться нашей Родиной, Россией, не только за то, что было сделано в предыдущие десятилетия, но и за то, что дают нам ветераны сегодня, не позволяя забывать о наших корнях, терять себя. Ваше движение – одно из самых многочисленных и мощных общественных объединений. Особенность ветеранского движения Новосибирской области в том, что с ним у правительства региона, у депутатского корпуса сложились по-настоящему деловые, рабочие отношения», — сказал Андрей Травников, поздравляя участников организации.

Губернатор подчеркнул, что зачастую новосибирские ветераны не только предлагают решение тех или иных вопросов, сотрудничая с областными властями, но и сами их решают.

«Наши ветераны полны сил, молоды душой, у них острый ум и активная жизненная позиция. Так держать, продолжаем трудиться на благо нашей Новосибирской области и всей России!» – обратился к ветеранам глава региона.

В ходе мероприятия Андрей Травников также наградил заслуженные ветеранские коллективы.

Ветеранов также поздравили сенаторы Российской Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Виктор Леонов, а также руководители ветеранских организаций субъектов РФ.

Напомним, что 25 ноября в Новосибирской области также наградили многодетных матерей.