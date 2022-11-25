Выпускавшая должников за границу экс-глава отдела новосибирского УФССП предстанет перед судом

Прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов по Ленинскому району Новосибирска Елены Кирилловой, обвиняемой во взятке за незаконное разрешение выезда должников из страны.

Как напомнили в надзорном ведомстве 25 ноября, Кириллова, задержанная в статусе замначальника УФССП по Новосибирской области в начале текущего года, обвиняется по ч.3 ст.290 УК РФ – «получение взятки» и ч.1 ст.285 УК РФ – «злоупотребление полномочиями».

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года экс-чиновница получила взятку в размере 50 тыс. руб. За эти деньги она вынесла незаконное постановление о снятии с должника временного ограничения на выезд из РФ.

«Кроме того, 2 октября 2019 года она злоупотребила своими служебными полномочиями и незаконно вынесла постановление о снятии с другого должника такого же временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, что в июне в Новосибирске оштрафовали предпринимателя за взятку судебному приставу.