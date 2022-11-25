В Новосибирске откроется «Фабрика научного кино»

В Академпарке Новосибирска создадут «Фабрику научного кино», которая станет центром коллективного пользования. Для производства VR-контента закупят оборудование на 150 млн рублей. В перспективе развитие научного кино в регионе.

24 ноября подписано соглашение о создании «Фабрики научного кино» на базе новой очереди технопарка новосибирского Академгородка. Фабрика станет одним из элементов расширения инфраструктуры технопарка и деятельности компаний-резидентов.

Реализация проекта фабрики предполагает строительство комплекса для производства VR-контента с техническими помещениями. В его составе — съемочный павильон цифрового погружения – цилиндр диаметром 30 метров и высотой 10 метров, значительная часть внутренней поверхности которого представляет собой поверхность, где в качестве динамических декораций воспроизводится панорамное изображение. Также в составе комплекса находится производственная техническая студия, студия инженерных решений, сервисы проката оборудования и студия цифрового производства (рендерферма). Планируется, что площадь комплекса составит порядка 1,5 тыс. кв. метров. Фабрика будет работать в формате центра коллективного пользования.

«Уверен, проект привлечёт внимание многих резидентов Академпарка, ведь в их числе немало ИТ-компаний, создающих программное обеспечение, применяемое для создания VR-продуктов. К тому же по соседству мы построим новый центр обработки данных, и его возможности будут также использоваться для работы с продуктами, создаваемыми на «Фабрике научного кино». Наконец, павильон планируется использовать и для проведения концертов, интерактивных шоу, виртуальных экскурсий и т.п.», — поделился планами генеральный директор технопарка Дмитрий Верховод. Он добавил, что проект будет реализован менее, чем за три года.

Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области разработает финансовую модель функционирования «Фабрики научного кино», а также приобретет оборудование для оснащения площадки.

«В этой сфере [кинопроизводство] сейчас большое количество спецэффектов, IT-проектов. Студия во многом будет уникальна по своему оснащению. АИР приобретет оборудование для проекта, перечень которого будет составлен совместно с компаниями – ведущими представителями киноиндустрии страны. Стоимость оборудования для оснащения «Фабрики научного кино» по самым предварительным подсчетам превысит 150 млн рублей. Мы рассчитываем, что с созданием такого медиапарка регион сможет получить государственные заказы на создание научного кино», — рассказал генеральный директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов.

Напомним, что власти анонсировали открытие трех промышленных парков в Новосибирской области. Среди них — создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники.