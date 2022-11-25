Многодетным мамам Новосибирской области вручили знак отличия «За материнскую доблесть»

Более 20 жительниц Новосибирской области удостоились знака отличия «за материнскую доблесть». Церемония награждения, приуроченная к Дню матери, прошла в правительстве региона 25 ноября.

С 2008 года в Новосибирской области больше 1200 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть», отметили в пресс-службе правительства региона.

В преддверии Дня матери губернатор Андрей Травников и первый заместитель председателя регионального Заксобрания Андрей Панфёров вручили эту награду ещё 21 жительнице области, которые воспитывают пять и более детей.

«Есть такая фраза – «труд матери». Но это высочайшая ответственность, человеческий долг, порыв души – не просто дать возможность маленькому человеку увидеть свет, но и почувствовать радость жизни. Все наши самые лучшие воспоминания связаны с детством, с родителями, с мамой», — сказал во время церемонии Андрей Травников.

Особую благодарность губернатор выразил многодетным семьям, которые приняли решение взять на воспитание детей Донбасса.

«С каждым годом мы все больше возвращаемся к нашим традиционным ценностям, среди которых – обычная семья, уважение ко взрослым, в первую очередь – к родителям, ценности воспитания – и в семье, и в образовательных учреждениях. И мне кажется знаковым, что в этом году президент нашей страны Владимир Путин принял решение о возрождении звания «Мать-героиня». Уверен, что среди обладательниц этой награды будут и жительницы Новосибирской области», — подчеркнул глава региона.

В числе жительниц региона, которые получили знак отличия «За материнскую доблесть», — 14 мам пятерых детей, пять мам шестерых детей. Кроме того, жительница Татарского района воспитывает семерых детей, а жительница Искитимского – восьмерых.

Всего в Новосибирской области более 41 тысячи семей, в которых воспитывают по пять и более детей.

Напомним, что Новосибирская область в этом году направляет полторы тысячи новогодних подарков детям Донбасса.