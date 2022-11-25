Роботизированные комплексы для оценки состояния трубопроводов начнут работать в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Кемерове. В настоящее время по заказу СГК петербургская компания «Диаконт» изготавливает четыре роботизированных комплекса.

Об этом сообщил 24 ноября технический директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Сергей Пушкин в ходе доклада полпреду президента РФ в СФО Анатолию Серышеву о готовности энергокомпании к прохождению отопительного сезона.

«Помимо увеличения объемов замены тепловых сетей увеличиваем и объемы их диагностики. Работу начнем уже в следующий межотопительный период 2023 года. Это позволит улучшить качество диагностики, увеличить количество выявляемых скрытых дефектов, которые могут нам преподнести сюрпризы зимой, и в целом повысить уровень выполнения всех ремонтных работ», — доложил Сергей Пушкин.

Робот запускается в тепловую камеру, двигается по трубопроводу и определяет состояние металла, толщину стенки трубы, состояние сварных стыков, после чего на основе собранных данных дает объективную картину. Суммарные вложения в четыре установки составят 354 млн рублей.

«Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем — выясняется, что один ее участок подлежит замене, а второй находилась в лучших условиях, и состояние его хорошее. Диагностика позволит планировать модернизацию труб максимально точно», — пояснял ранее актуальность более активного внедрения роботизированной диагностики Сергей Пушкин.

По его словам, помимо Новосибирска, Красноярска, Барнаула и Кемерова компания планирует задействовать роботов и в других городах своего присутствия. На скорость исследования влияет в основном топология теплосети: чем больше поворотов, изгибов трубопровода, тем больше времени занимает исследование. Сам робот также требует технического обслуживания и мелких ремонтов в период активной эксплуатации.