Новосибирская компания отремонтирует одну из самых красивых дорог России

Жанна Гладкова
 
Новосибирская компания отремонтирует одну из самых красивых дорог России
Фото Михаила Перикова

Алтайское управление Росавтодора подвело итоги торгов по определению подрядчиков капремонта на трёх участках Чуйского тракта. Один из победителей – новосибирская компания «Новосибирскавтодор».

По итогам торгов, которые провело ФКУ «Упрдор Алтай» Росавтодора, АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Алтайский асфальт» стали победителями конкурсов на право проведения капитального ремонта отдельных участков автодороги Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией).

«Новосибирскавтодор» отремонтирует участок км 243+500 – км 250+000 на территории Алтайского края. Протяженность участка – 6,5 км. Сумма контракта составляет 1,1 млрд руб. Работы должны быть выполнены в два этапа в течение в общей сложности 742 дней.

«Алтайский асфальт» проведет капремонт подъезда к Телецкому озеру на участке км 70+000 – км 74+870 и км 74+910 – 80+000 в Республике Алтай. В этом случае цена контракта составляет 636,4 млн руб. Работы также продлятся два года.

Чуйский тракт — единственная дорога России, которая вошла в список десяти самых красивых автомобильных дорог мира по версии научно-популярного журнала «National Geographic». 26 мая 2022 года исполнилось ровно сто лет с тех пор, как Чуйский тракт признали дорогой государственного значения. Трасса проходит от Новосибирска до Монголии.

Напомним, 15 ноября в Новосибирске открыли новый комплекс объектов взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Он позволит увеличить пассажиропоток новосибирского аэропорта уже в 2023 году до 10 миллионов человек в год. Генеральным подрядчиком выступил «Новосибирскавтодор».

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