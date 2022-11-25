Алтайское управление Росавтодора подвело итоги торгов по определению подрядчиков капремонта на трёх участках Чуйского тракта. Один из победителей – новосибирская компания «Новосибирскавтодор».

По итогам торгов, которые провело ФКУ «Упрдор Алтай» Росавтодора, АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Алтайский асфальт» стали победителями конкурсов на право проведения капитального ремонта отдельных участков автодороги Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией).

«Новосибирскавтодор» отремонтирует участок км 243+500 – км 250+000 на территории Алтайского края. Протяженность участка – 6,5 км. Сумма контракта составляет 1,1 млрд руб. Работы должны быть выполнены в два этапа в течение в общей сложности 742 дней.

«Алтайский асфальт» проведет капремонт подъезда к Телецкому озеру на участке км 70+000 – км 74+870 и км 74+910 – 80+000 в Республике Алтай. В этом случае цена контракта составляет 636,4 млн руб. Работы также продлятся два года.

Чуйский тракт — единственная дорога России, которая вошла в список десяти самых красивых автомобильных дорог мира по версии научно-популярного журнала «National Geographic». 26 мая 2022 года исполнилось ровно сто лет с тех пор, как Чуйский тракт признали дорогой государственного значения. Трасса проходит от Новосибирска до Монголии.

Напомним, 15 ноября в Новосибирске открыли новый комплекс объектов взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Он позволит увеличить пассажиропоток новосибирского аэропорта уже в 2023 году до 10 миллионов человек в год. Генеральным подрядчиком выступил «Новосибирскавтодор».