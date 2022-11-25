Кот-робот «открыл» две новые лаборатории для подготовки IT- специалистов региона

На базе новосибирского колледжа запустили две лаборатории для будущих IT-специалистов. Открывал лаборатории робот «Кот», которого спроектировали сами студенты. Об этом сообщает пресс-центр областного правительства.



Заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области Андрей Головнин рассказал, что на оснащение лабораторий в Новосибирском колледже печати и информационных технологий получена субсидия профильного министерства региона, а также привлечены собственные внебюджетные средства учреждения.

«Правительство региона и министерство образования Новосибирской области, решая задачи кадрового обеспечения, уделяют большое внимание оснащению колледжей современным оборудованием. Новые лаборатории станут основой прочных знаний студентов и IT-открытий в будущем», – подчеркнул Андрей Головнин. Его комментарии приводит пресс-центр областного правительства. Всего в колледже появилось 43 новых места с новейшим оборудованием для обучения. Лаборатории рассчитаны на проведение занятий студентов по направлению «Информационные системы и программирование».

Напомним, что в 2022 году минпромторг региона совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области создали сайт-платформу микросубконтрактации, где одни компании могут разместить информацию о потребностях, а другие – откликнуться с предложением о сотрудничестве. Также в 2022 году заработал телеграм-бот «Сделаем сами», которого создали специалисты регионального центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В интерфейсе чата компании могут заявить о своих потребностях в нехватке товара или желании его продать.