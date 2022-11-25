Торжественная церемония награждения детей и подростков, представленных к наградам по итогам Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» за проявленное мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при спасении жизни людям, состоялась в правительстве Новосибирской области.

Детей-героев чествовали 24 сентября в правительстве рагиона. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин, представители министерства образования региона, а также ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отметил Владимир Городецкий, ежегодно в Москве в Совете Федерации и в регионах нашей страны проходят церемонии награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. «В 2022 году в Совет Федерации поступило 154 представления на юных героев, совершивших подвиги, в том числе, и на пятерых ребят из Новосибирской области, – сказал Владимир Городецкий. – Эти ребята не прошли мимо чужого горя и чужой беды. Своими поступками они подтвердили, что в жизни всегда есть место подвигу».

В числе героев – учащаяся Новосибирского авиастроительного лицея Ирина Барановская. Ирина в составе волонтерской группы помогала в поисках ребенка, а также в тушении ландшафтного пожара. В сложной и экстремальной ситуации она повела себя мужественно. Ученик средней общеобразовательной школы № 2 города Обь Марк Лаубер так же проявил мужество в экстремальной ситуации и спас жизнь утопающему ребенку. Воспитанница детского сада №1 «Сказка» Коченевского района Надежда Степанова в марте 2022 года спасла из пожара трехлетнего брата. Роман Чернов из средней общеобразовательной школы № 65 Новосибирска помог потушить пожар в жилом многоквартирном доме. Подобный поступок – оказание помощи в тушении пожара в жилом доме – совершил и Матвей Шабанов, ученик Казанской средней общеобразовательной школы Баганского района.

Все ребята были награждены медалью «За проявленное мужество» и памятными подарками. Их родителям – за правильное воспитание детей, проявивших неравнодушие, решительность и смелость настоящих граждан Российской Федерации, вручены Благодарственные письма Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарственные письма министерства образования Новосибирской области и памятные подарки от Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» проводится Советом Федерации во взаимодействии с региональными органами государственной власти, Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года.

В сентябре новосибирская прокуратура отстояла права детей-инвалидов на жизненно важные медицинские устройства.