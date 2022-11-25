Мэр Новосибирска рассказал о судьбе «Универсама» на улице Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по реконструкции «Универсама» на улице Ленина. По словам мэра, здание сейчас представляет пережиток прошлого и «анахронизм».

25 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции высказался по поводу дальнейшей судьбы «Универсама» на улице Ленина. Градоначальник назвал нынешний облик здания «анахронизмом», которому необходим новый стиль. По словам мэра города, от собственника здания уже поступила инициатива по разработке нового проекта «Универсама», который украсит город.

«Сохранятся первые этажи торгового центра, чтобы не было утеряно торговое значение. Я думаю, что для жителей это важно», — сообщил о планах застройщика мэр.

Напомним, что дискуссия по поводу обсуждения сноса «Универсама» и строительстве на его месте высотки дошла до прокуратуры. По обращению жительницы Новосибирска была организована проверка, а результаты поставлены на «личный контроль» прокурора.