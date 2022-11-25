В Норникеле обновился состав директоров

У «Норникеля» обновился состав директоров. В компании три новых члена, еще двое покинули свои посты.

24 ноября акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» избрали новый состав директоров. Среди новых членов состава директоров генеральный директор крупнейшего горнодобывающего и золотодобывающего холдинга «Петропавловск» Денис Александров. Он вошел в состав комитетов по стратегии, аудиту и устойчивому развитию.

Ряды неисполнительных директоров пополнились вице-президентом «Русала» Еленой Безденежных и выдвинутой «Русалом» Александрой Захаровой. Безденежных в разные годы занимала пост вице-президента по GR и региональной политике в «Норникеле» (2015-2018 годы) и «Русале» (с 2018 года), входит в совет директоров АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». Александра Захарова с 2013 года руководит финансовым контролем в «Норникеле», с 2020 года является директором направления в АО «Русский алюминий Менеджмент».

Совет покинули экс-замгендиректора «Русала» Максим Полетаев и экс-управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов.

Свои посты в составе совета директоров сохранили глава совета Андрей Бугров, генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин, управляющий директор «Винтер капитал адвайзорс» Алексей Башкиров, старший банкир Сбербанка Сергей Волк, член правления Фонда развития Санкт-Петербургского госуниверситета Алексей Германович, первый вице-президент — руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникеля» Марианна Захарова, партнер PWC Алексей Иванов, член правления компании «Стэнмикс холдинг лимитед» Станислав Лучицкий, руководитель центра ответственного природопользования института географии РАН Евгений Шварц и руководитель службы по финконтролю «Норникеля» Егор Шейбак.