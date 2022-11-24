Комиссия по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска 24 ноября рассмотрела ситуацию с осуществлением единовременных выплат гражданам РФ, призванным на военную службу, а также оказание иной востребованной помощи семьям мобилизованных и добровольцев.

Для поддержки граждан, призванных на военную службу, правительством Новосибирской области в октябре этого года была установлена единовременная выплата мобилизованным в размере 100 тыс. рублей. Выплата производится из средств областного резервного фонда. Какие еще виды денежной помощи оказываются призванным на спецоперацию жителям Новосибирска и Новосибирской области, стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска 24 ноября.

Перед депутатами выступила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева, которая отметила, что единовременная выплата 100 тыс. рублей осуществляется в беззаявительном порядке, на основании списков мобилизованных, составляемых военными комиссариатами области. То есть лично обращаться для получения средств не нужно. На сегодня, по словам Татьяны Мальцевой, всем мобилизованным гражданам, представленным в списках военкоматов, выплаты произведены на 100%.

Как отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, поскольку выплаты носят беззаявительный характер, важной задачей социальных служб является обеспечение денежных начислений всем, кому они положены, в том числе и тем, кто лично не обратился за ними в социальные службы.

При этом, по информации Ольги Незамаевой, в Новосибирске были случаи, когда в списках военкоматов неправильно указывались фамилии или место жительства мобилизованных. В результате были задержки с перечислением средств.

Помимо единоразовой выплаты, в соответствии с указом президента, мобилизованным установлен минимально гарантированный размер ежемесячного денежного довольствия — 195 тыс. рублей. Дополнительно в Новосибирской области призванным на военную службу также полагается ежемесячная социальная выплата в размере 158 тыс. рублей за один календарный месяц. При этом курсантам выплачивается несколько повышенная сумма — 172 тыс. рублей.

Выплаты денежного довольствия и ежемесячные социальные выплаты производятся через единый расчетный центр Министерства обороны РФ или иные финансовые органы, где граждане, призванные по мобилизации, состоят на финансовом обеспечении.

Дополнительные средства для решения насущных проблем семей военнослужащих предусмотрены и в мэрии Новосибирска. Для помощи мобилизованным и их семьям (включая родителей, жену и детей) департамент по социальной политике мэрии Новосибирска перераспределил свои средства в сумме 7,7 млн рублей. Вместе с дополнительными ассигнованиями из бюджета города общий фонд помощи из городской казны составил 24,9 млн рублей. Чтобы получить поддержку, семьи могут обращаться как непосредственно в департамент, так и в администрации районов города. Решения о выплатах ежедневно принимаются межведомственной комиссией.

По информации департамента, ежедневно от семей мобилизованных поступает более 40 обращений. Около 30% заявителей уже во время обращения нуждаются в оказании немедленной психологической помощи.

«В Новосибирске чаще обращаются за помощью в оплате услуг ЖКХ, обеспечении льготного питания для школьников, компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающих детсады, а также за предоставлением бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря детям военнослужащих, — рассказала подробности обращений граждан Ольга Незамаева. — В последнее время больше стало обращений за льготами на посещение учреждений дополнительного образования — школ искусств, спортивных секций. Многих волнует также возмещение затрат на приобретение военного обмундирования и лекарственных препаратов — львиная доля обращений к нам поступает именно за такой денежной компенсацией, размер которой составляет от 20 до 100 тыс. рублей. Также возникают вопросы с возвращением домой ошибочно призванных военнослужащих, в том числе по состоянию здоровья или многодетных — воспитывающих от трех и более детей».

Депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Атякшев поинтересовался у руководителя департамента, как в Новосибирске организована помощь в получении кредитных каникул семьям мобилизованных. «Достаточно серьезный вопрос, который широко обсуждался в обществе, — возможность кредитных каникул для призванных на спецоперацию. Ведь не секрет, что сегодня очень многие платят ипотеку, имеют кредиты», — обратил внимание депутат.

Как следовало из ответа начальника департамента, специалисты пока не могут отследить динамику оказания этого вида помощи, поскольку работа в этом направлении только началась и обращений от граждан, желающих оформить кредитные каникулы, пока немного. Ольга Незамаева при этом напомнила, что важным условием получения кредитных каникул является наличие нотариально заверенной генеральной доверенности от заемщика.

С другой стороны, все больше обращений поступает от членов семей военнослужащих по поводу решения вопросов с налоговыми органами и судебными приставами.

«Растет число обращений по вопросам налогов и проблемам с приставами при наличии арестованных счетов в связи с существующими задолженностями. Граждане интересуются, насколько поступления дотаций из всех бюджетов будут защищены, если остальные их счета арестованы», — уточнила Ольга Незамаева.

В свою очередь, депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина поинтересовалась, какая работа ведется департаментом в организации помощи по вопросам протезирования вернувшихся с боевых действий военнослужащих.

В департаменте депутатам сообщили, что в будущем ожидают большое количество обращений, связанных с необходимостью протезирования. В связи с этим уже начались переговоры по этому вопросу на уровне Министерства труда и социального развития РФ — специальные меры поддержки будут готовиться на федеральном уровне. В частности, предстоит узаконить систему компенсации, чтобы гражданин мог не только получать изделия из Фонда социального страхования, но и приобрести их сам с последующей компенсацией затрат.

На сегодня в Новосибирске существует ряд протезных организаций, прорабатывается возможность открытия еще нескольких подразделений московских компаний. Основной проблемой для них, как признают специалисты, может стать наличие запчастей для протезов в связи с сокращением импорта.