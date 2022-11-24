Больше денег из Москвы и на социалку: что обсуждали депутаты Заксобрания Новосибирской области на ноябрьской сессии

Федор Туров
 
Больше денег из Москвы и на социалку: что обсуждали депутаты Заксобрания Новосибирской области на ноябрьской сессии
Депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили федеральные власти разработать программу ипотеки для участников спецоперации. Фото: Михаил Периков

На очередной сессии регионального Законодательного собрания 24 ноября двумя ключевыми вопросами были принятие бюджета и динамика развития экономики региона. От них отталкивались почти все затронутые депутатами темы, среди которых были такие острые вопросы, как бюджетные концессии и реализация федеральных проектов в условиях структурных изменений в экономике страны.

Доклад о бюджете заместитель председателя правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко начал с экономического анализа ситуации: по его словам, затраты бюджета растут быстрее доходов, в первую очередь, из-за неблагоприятных внешних факторов. К первому чтению предполагаемый на 2023 год объем доходов областного бюджета увеличился до 247 млрд рублей. Основные источники доходов, формирующие свыше 75%, составили налог на прибыль организаций и НДФЛ.

По оценке Виталия Голубенко, бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом при максимальном задействовании остатков текущего года и использования бюджетных кредитов.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила пересмотреть условия ГЧП с «ВИС»

Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила пересмотреть условия ГЧП с «ВИС»

Министр отметил, что во время публичных слушаний по бюджету региональный минфин не обладал полнотой информации по поводу межбюджетных трансфертов — именно это и стало причиной корректировки доходной части. Но при этом стопроцентно надеяться на Москву не стоит: несмотря на то что Госдума уже приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете, где Новосибирской области выделили еще 6,5 млрд рублей финансовой поддержки, имеет место смещение акцентов на целевую поддержку отдельных проектов. «Мы видим, что уровень бюджетной обеспеченности региона у нас достаточно высокий, поэтому новых дотаций ожидать не стоит, — сказал Виталий Голубенко. — В первую очередь мы нуждаемся в эффективной господдержке экономики для поддержания финансового здоровья».

Чтобы лучше привлекать федеральные средства, по его мнению, нужно не столько придумывать новые задачи, сколько завершать уже имеющиеся, не допуская долгостроев и просрочек. Между тем, в самом начале сессии на это обратил внимание член комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин, который заявил собравшимся о том, что по многим знаковым проектам — в частности, по новому ЛДС на левом берегу — он получает самые противоречивые сведения: «Пока одни СМИ и интернет-ресурсы говорят, что все плохо, другие утверждают, что все идет по плану и будет сдано в срок. Я понимаю, что плюрализм мнений нужен везде, но хотелось бы все-таки увидеть собственными глазами, как обстоят дела на самом деле». Депутат напомнил участникам сессии о том, что он дважды пытался посетить место строительства, но каждый раз его переубеждали. В ответ первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков ответил, что индивидуальных экскурсий на место строительства обычно нет, «но если Вячеслав Викторович настаивает, мы с минстроем можем ему провести».

Депутаты новосибирского Заксобрания рассмотрели сценарии дальнейшего развития экономики

Депутаты новосибирского Заксобрания рассмотрели сценарии дальнейшего развития экономики

Проект бюджета в первом чтении был одобрен единогласным голосованием депутатов Заксобрания Новосибирской области, несмотря на то, что по отдельным пунктам — в частности, в вопросах концессии по строительству поликлиник, на которую уже обращала внимание Контрольно-счетная палата, — было немало уточнений. «Вопросов остается много, но не принимать проект бюджета нельзя — это рабочий документ, куда еще предстоит внести правки, но обойтись без него невозможно, — подчеркнул вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. — Предлагаю принять — и будем работать дальше».

С тем, что экономика Новосибирской области — да и всей России — склоняется в сторону огосударствления, согласился и министр экономического развития региона Лев Решетников, который проиллюстрировал свою позицию статистикой по источникам инвестиций в экономику области. По его словам, в 2018 году доля бюджетных средств составляла всего 25%, более 50% занимали собственные средства частных лиц, и всего 10% приходились на коммерческие кредиты. На сегодня 40% инвестиционных средств дает бюджет — через национальные проекты, федеральные программы и другие кампании. Одной из основных причин того, что частный бизнес плохо вкладывается в развитие, министр назвал слабую доступность кредитных ресурсов.

Также Лев Решетников вынес предложение, которое уже оглашалось на заседании комитета по бюджету, — освободить от налогов на имущество концессионеров, которые включились в финансирование ремонта тепловых сетей по программе ценовой зоны теплоснабжения. Этот проект, в отличие от цифровизации тепловых пунктов, о которой «Континент Сибирь» писал ранее, по словам министра, должен снизить нагрузку на потребителя и сдержать рост тарифов, поскольку часть налоговой составляющей будет из них изъята. Заместитель председателя комитета по бюджетной политике ЗС Новосибирской области Сергей Кальченко добавил, что законопроект в его текущем виде не противоречит федеральным и региональным законам, коррупционного фактора в нем нет, поэтому его стоит принять.

сессия ЗС
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив (в центре)

Заместитель председателя комитета по социальной политике ЗС Новосибирской области Александр Козлов, комментируя доклад Льва Решетникова о прогнозе развития экономики на 2023–2025 годы, обратил внимание на то, что реальная заработная плата с учетом поправки на инфляцию продолжает отставать от общероссийской. Министр согласился с тем, что это действительно так, и сравнил низкую зарплату в регионе с той, что существовала в Китае в прошлом десятилетии: «Низкая зарплата тоже может быть своеобразным конкурентным преимуществом — на определенном этапе она является одним из факторов привлечения капитала извне, который влечет за собой рост экономики, — а следом за ней начинает расти и уровень зарплат, — отметил он. — Это случится быстрее, если бизнес, как и госсектор, будет регулярно индексировать заработную плату сотрудников».

Запас прочности есть: к чему пришли участники слушаний по бюджету Новосибирской области

Запас прочности есть: к чему пришли участники слушаний по бюджету Новосибирской области

Свою оценку ситуации дал и Вячеслав Илюхин, который призвал не забывать о том, что в рост доходов от платных услуг, о котором говорит минэкономики, включаются и тарифы на услуги ЖКХ, — при том, что уровень зарплат по-прежнему растет медленнее, чем они.

Большинство вопросов, которые затронула 27-я сессия регионального парламента, так или иначе переходили из года в год, но были и «приметы времени», вроде темы, поднятой заместителем председателя комитета по строительству Ильей Поляковым, — ипотеки в условиях мобилизации. Депутат выделил такие проблемы, как рост числа отказов банков по ипотечным договорам (из-за объявленной ранее «ипотечной амнистии» для мобилизованных), а также ограниченные условия военной ипотеки, которая сейчас доступна только военнослужащим по контракту, — мобилизованные и добровольцы остались «за бортом». С этим согласился и Андрей Панфёров, по словам которого, банки зачастую представляют собой «неповоротливую машину, вставляющую палки в колеса», поэтому он призвал депутатов не оставаться в стороне и не пускать дело на самотек.

Еще одной приметой времени стало предложение заместителя председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игоря Умербаева о включении в сессию законопроекта вопроса о гарантиях для депутатов, отправившихся в зону спецоперации. «Предлагается гарантировать депутату сохранение рабочего места и должности на весь период прохождения службы в качестве добровольца, в случае его мобилизации или подписания контракта на военную службу», — заявил депутат. Проект был поддержан в двух чтениях при двух воздержавшихся.

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