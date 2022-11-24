Больше денег из Москвы и на социалку: что обсуждали депутаты Заксобрания Новосибирской области на ноябрьской сессии

На очередной сессии регионального Законодательного собрания 24 ноября двумя ключевыми вопросами были принятие бюджета и динамика развития экономики региона. От них отталкивались почти все затронутые депутатами темы, среди которых были такие острые вопросы, как бюджетные концессии и реализация федеральных проектов в условиях структурных изменений в экономике страны.

Доклад о бюджете заместитель председателя правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко начал с экономического анализа ситуации: по его словам, затраты бюджета растут быстрее доходов, в первую очередь, из-за неблагоприятных внешних факторов. К первому чтению предполагаемый на 2023 год объем доходов областного бюджета увеличился до 247 млрд рублей. Основные источники доходов, формирующие свыше 75%, составили налог на прибыль организаций и НДФЛ.

По оценке Виталия Голубенко, бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом при максимальном задействовании остатков текущего года и использования бюджетных кредитов.

Министр отметил, что во время публичных слушаний по бюджету региональный минфин не обладал полнотой информации по поводу межбюджетных трансфертов — именно это и стало причиной корректировки доходной части. Но при этом стопроцентно надеяться на Москву не стоит: несмотря на то что Госдума уже приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете, где Новосибирской области выделили еще 6,5 млрд рублей финансовой поддержки, имеет место смещение акцентов на целевую поддержку отдельных проектов. «Мы видим, что уровень бюджетной обеспеченности региона у нас достаточно высокий, поэтому новых дотаций ожидать не стоит, — сказал Виталий Голубенко. — В первую очередь мы нуждаемся в эффективной господдержке экономики для поддержания финансового здоровья».

Чтобы лучше привлекать федеральные средства, по его мнению, нужно не столько придумывать новые задачи, сколько завершать уже имеющиеся, не допуская долгостроев и просрочек. Между тем, в самом начале сессии на это обратил внимание член комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин, который заявил собравшимся о том, что по многим знаковым проектам — в частности, по новому ЛДС на левом берегу — он получает самые противоречивые сведения: «Пока одни СМИ и интернет-ресурсы говорят, что все плохо, другие утверждают, что все идет по плану и будет сдано в срок. Я понимаю, что плюрализм мнений нужен везде, но хотелось бы все-таки увидеть собственными глазами, как обстоят дела на самом деле». Депутат напомнил участникам сессии о том, что он дважды пытался посетить место строительства, но каждый раз его переубеждали. В ответ первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков ответил, что индивидуальных экскурсий на место строительства обычно нет, «но если Вячеслав Викторович настаивает, мы с минстроем можем ему провести».

Проект бюджета в первом чтении был одобрен единогласным голосованием депутатов Заксобрания Новосибирской области, несмотря на то, что по отдельным пунктам — в частности, в вопросах концессии по строительству поликлиник, на которую уже обращала внимание Контрольно-счетная палата, — было немало уточнений. «Вопросов остается много, но не принимать проект бюджета нельзя — это рабочий документ, куда еще предстоит внести правки, но обойтись без него невозможно, — подчеркнул вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. — Предлагаю принять — и будем работать дальше».

С тем, что экономика Новосибирской области — да и всей России — склоняется в сторону огосударствления, согласился и министр экономического развития региона Лев Решетников, который проиллюстрировал свою позицию статистикой по источникам инвестиций в экономику области. По его словам, в 2018 году доля бюджетных средств составляла всего 25%, более 50% занимали собственные средства частных лиц, и всего 10% приходились на коммерческие кредиты. На сегодня 40% инвестиционных средств дает бюджет — через национальные проекты, федеральные программы и другие кампании. Одной из основных причин того, что частный бизнес плохо вкладывается в развитие, министр назвал слабую доступность кредитных ресурсов.

Также Лев Решетников вынес предложение, которое уже оглашалось на заседании комитета по бюджету, — освободить от налогов на имущество концессионеров, которые включились в финансирование ремонта тепловых сетей по программе ценовой зоны теплоснабжения. Этот проект, в отличие от цифровизации тепловых пунктов, о которой «Континент Сибирь» писал ранее, по словам министра, должен снизить нагрузку на потребителя и сдержать рост тарифов, поскольку часть налоговой составляющей будет из них изъята. Заместитель председателя комитета по бюджетной политике ЗС Новосибирской области Сергей Кальченко добавил, что законопроект в его текущем виде не противоречит федеральным и региональным законам, коррупционного фактора в нем нет, поэтому его стоит принять.

Заместитель председателя комитета по социальной политике ЗС Новосибирской области Александр Козлов, комментируя доклад Льва Решетникова о прогнозе развития экономики на 2023–2025 годы, обратил внимание на то, что реальная заработная плата с учетом поправки на инфляцию продолжает отставать от общероссийской. Министр согласился с тем, что это действительно так, и сравнил низкую зарплату в регионе с той, что существовала в Китае в прошлом десятилетии: «Низкая зарплата тоже может быть своеобразным конкурентным преимуществом — на определенном этапе она является одним из факторов привлечения капитала извне, который влечет за собой рост экономики, — а следом за ней начинает расти и уровень зарплат, — отметил он. — Это случится быстрее, если бизнес, как и госсектор, будет регулярно индексировать заработную плату сотрудников».

Свою оценку ситуации дал и Вячеслав Илюхин, который призвал не забывать о том, что в рост доходов от платных услуг, о котором говорит минэкономики, включаются и тарифы на услуги ЖКХ, — при том, что уровень зарплат по-прежнему растет медленнее, чем они.

Большинство вопросов, которые затронула 27-я сессия регионального парламента, так или иначе переходили из года в год, но были и «приметы времени», вроде темы, поднятой заместителем председателя комитета по строительству Ильей Поляковым, — ипотеки в условиях мобилизации. Депутат выделил такие проблемы, как рост числа отказов банков по ипотечным договорам (из-за объявленной ранее «ипотечной амнистии» для мобилизованных), а также ограниченные условия военной ипотеки, которая сейчас доступна только военнослужащим по контракту, — мобилизованные и добровольцы остались «за бортом». С этим согласился и Андрей Панфёров, по словам которого, банки зачастую представляют собой «неповоротливую машину, вставляющую палки в колеса», поэтому он призвал депутатов не оставаться в стороне и не пускать дело на самотек.

Еще одной приметой времени стало предложение заместителя председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игоря Умербаева о включении в сессию законопроекта вопроса о гарантиях для депутатов, отправившихся в зону спецоперации. «Предлагается гарантировать депутату сохранение рабочего места и должности на весь период прохождения службы в качестве добровольца, в случае его мобилизации или подписания контракта на военную службу», — заявил депутат. Проект был поддержан в двух чтениях при двух воздержавшихся.