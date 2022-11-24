Бюджет Новосибирской области на 2023 год ориентирован на социальную поддержку и реализацию значимых проектов — Виталий Голубенко

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В числе приоритетов – обеспечение роста заработной платы работникам бюджетной сферы и реализация национальных и инфраструктурных проектов.

Проект документа «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» депутаты единогласно приняли на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 24 ноября.

При подготовке бюджета наряду с социальными приоритетами перед региональным правительством стояли задачи по продолжению строительства уже начатых объектов, обеспечению реализации нацпроектов, инфраструктурных проектов, софинансируемых из федерального бюджета.

Параметры и характеристики областного бюджета, прогноз консолидированного бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

По словам министра, согласно основным принципам формирования расходной части бюджета, необходимо обеспечить рост заработной платы в бюджетной сфере, а также социальных выплат соразмерно росту в целом по экономике и изменению потребительских цен. Бюджет также должен обеспечить рост технологических расходов бюджетных отраслей соразмерно росту цен в экономике, реализацию национальных и инфраструктурных проектов и программ с условиями софинансирования за счёт средств федерального бюджета, госкорпораций и федеральных фондов.

Кроме того, документ предполагает актуализацию потребности в средствах на строительство соразмерно удорожанию строительных ресурсов для бесперебойного строительства начатых объектов.

Также в приоритетах – господдержка АПК и транспортное обслуживание населения. Так, на транспортное обслуживание в этом году выделено 22 млрд руб. Эти средства поступят на содержание, ремонт и строительство дорог, инфраструктурные проекты, а также организацию регулярных перевозок пассажиров.

«Мы обеспечили соблюдение условий софинансирования с федеральным бюджетом, исходя из имеющейся информации, сохранили в составе социальных отраслей ремонтные фонды и предусмотрели ресурсы на закупку оборудования по вводным объектам социального назначения», — подчеркнул на сессии Виталий Голубенко.

Расходы на строительство объектов социально-культурной сферы на 2023 год прогнозируются в объёме 12,8 млрд рублей — в сферах культуры, образования (школы и детские сады), здравоохранения (поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы), физкультуры и спорта.

В целом, доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей. Расходы – в совокупности с федеральными средствами – более 277 млрд рублей. Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 8,6 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона отметил увеличение дефицита бюджета — для того, чтобы в производственном смысле вытянуть задачи капитального характера в 2023 года. С учётом прогнозного улучшения экономики в стране региональные власти полагают, что в последующие годы рост собственных доходов позволит сбалансировать бюджет и снизить уровень дефицита.

Ранее сообщалось о том, что тарифы на ЖКУ по новым правилам начнут действовать в Новосибирской области с 1 декабря.