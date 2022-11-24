НГУ планирует открыть филиал в Казахстане

Новосибирский государственный университет объявил о разработке проекта по открытию филиала в Казахстане. Основной упор на выборе образовательных программ делается на запросе абитуриентов и представителей бизнеса.

Новосибирский государственный университет (НГУ) совместно с физико-математической школой в Казахстане планируют создать филиал в Казахстане. Концепция филиала представляется как система непрерывного обучения «школа – университет – наука и высокотехнологичный бизнес».

На сегодня рабочая группа разработала карту мероприятий до 31 августа 2023 года, а также получила принципиальное согласие о сотрудничестве в этом вопросе со стороны министерства науки и высшего образования РФ, Казахского национального университета имени аль-Фараби (приоритетная площадка для создания филиала). Решение о создании комиссии будет рассмотрено на межправительственной подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки между Казахстаном и Россией.

«Предлагаемая научно-образовательная экосистема интегрирована в национальный контекст Республики Казахстан и нацелена на отбор талантливых школьников с целью углубленного изучения предметов естественно-научного направления и реализацию совместных наукоемких проектов и прорывных технологий мирового уровня. Несомненными преимуществами Новосибирского госуниверситета с точки зрения создания филиала являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами Республики, а также мощная диаспора выпускников-казахстанцев НГУ, которая готова оказать поддержку в организации деятельности филиала», — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук. Его слова приводит пресс-служба университета.

Предварительный список специальностей на базе КазНУ: 7 специальностей бакалавриата и специалитета (включая специальности «Геофизика в нефтепромысловом и горном деле», «Deep Robotics», «Системное программирование»), а также 15 специальностей магистратуры (в т.ч. специальности «Моделирование нефтегазовых систем», «Биоинформатика. Алгоритмы и анализ больших биологических данных», «Космическое и специальное приборостроение», «Ядерная медицина»).

Напомним, что 26 ноября 2022 года состоится традиционная встреча выпускников Новосибирского государственного университета и знаменитой физматшколы Академгородка в Москве. В рамках мероприятия будут в том числе обсуждаться пути развития Академгородка.