Прокуратура заставила мэрию Новосибирска закупить более 600 снегоуборочных машин

Суд в Новосибирске по иску городской прокуратуры обязал мэрию обновить парк снегоуборочной техники на 670 машин. Как сообщили в надзорном ведомстве, в случае игнорирования решения к муниципальным властям будут применены «механизмы принудительного исполнения».

Решение, обязывающее муниципалитет приобрести новую снегоуборочную технику «для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог», вынес Центральный суд Новосибирска по иску прокурора города Романа Сивака.

Резолютивную часть решения огласили 24 ноября, сообщили в прокуратуре Новосибирской области в четверг.

Как уточнили в ведомстве, исковое заявление подано по итогам проведения надзорных мероприятий. В прокуратуре также отметили: если решение суда не будет исполнено, в отношении мэрии будут запушены «механизмы принудительного исполнения».

Вопрос недостатка снегоуборочной техники депутаты новосибирского горсовета поднимали ещё в начале второй декады ноября. По данным, приведённым на совещании комиссии по городскому хозяйству 11 ноября, сегодня в распоряжении всех городских ДЭУ находятся 452 специализированных уборочных машин, при этом необходимость в технике во многих районах Новосибирска не обеспечивается даже на 50%, а износ машин достигает 80% и более.

Напомним, что по факту неэффективной уборки города от снега в этом году уже было возбуждено восемь административных дел. Как заявил мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании на днях, все замечания правоохранителей к муниципалитету уже устранены. Мэр также сообщал, что в этом году приобретено 17 новых снегоуборочных машин, до середины декабря появится ещё 13.