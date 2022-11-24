МТС получит прибыль в 10 млрд рублей от внедрения технологической платформы

МТС переходит на собственную технологическую платформу. До конца этого года компания планируют получить потенциальную прибыль в 1 млрд рублей от внедрения The Platform, а в 2023 году — уже 10 млрд рублей. Эксперты рассказали о преимуществах внедрения платформы.

Компания МТС объявила о переходе на технологическую платформу The Platform. Она объединяет все сквозные IT-решения экосистемы МТС. По оценке МТС, к 2023 году более 40% продуктов и систем компании будут размещены на единой платформе. Эксперты рассказали РБК, что преобразования затронут разные сферы: от технологий до корпоративной культуры. Это один из немногих примеров преобразования телеком-компаний в IT-компании.

Среди преимуществ перехода на новую платформу МТС называет:

потенциальная прибыль от внедрения The Platform оценивается в 10 млрд рублей. К концу этого года экономия компании составит 1 млрд рублей;

до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки;

уменьшение общего времени на разработку ресурсов и повышение эффективности каждого сотрудника;

в 4 раза ускорится вывод новых продуктов на рынок;

простои бизнеса из-за технологических инцидентов снизятся в 3 раза;

более 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам;

решение технических и производственных задач на каждом этапе управления без дополнительных вложений;

The Platform стала технологическим хабом для продуктов и компаний-партнеров. Партнеры сокращают бизнес-издержки и ускоряют внедрение в экосистему после получения открытого доступа к сервисам компании.

«Переход на The Platform — один из главных этапов цифровой трансформации МТС. С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании» — рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров отметил РБК, что переход на новую платформу должен позволить получить конкурентное преимущество в разных сегментах рынка. Применение универсальных технологических платформ даст компаниям-первопроходцам возможность стать лидерами в своей области.