Приговор экс-директору новосибирского оборонного предприятия оставлен в силе

Новосибирский суд оставил в силе приговор бывшему управляющему директору НИИ электрических приборов (НИИЭП) Амиру Алямову, обвиняемому в даче взяток. При этом взяткополучателю, экс-главе представительства Минобороны РФ в учреждении, Анатолию Заливину, сокращён срок лишения свободы.

Согласно решению Второго Восточного окружного суда, Алямов будет отбывать наказание в колонии в течение шести лет, как постановил Новосибирский гарнизонный суд в конце 2021 года. В то же время, Заливину снижен срок заключения с пяти до 4,5 лет, сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, экс-глава НИИ завышал стоимость поставляемой Минобороны продукции, а представитель военного ведомства утверждал соответствующие сметы. За это последний получал взятки в виде денег и услуг, их общая сумма составила 2,3 млн руб.

Заливину, в частности, предоставлялся принадлежащий институту автомобиль Mitsubishi Lancer, годовое обслуживание которого с учётом жалования водителю обходилось учреждению в 400 тыс. руб. Кроме того, по требованию представителя Минобороны ему и сотрудникам его ведомства выделялись ежеквартальные абонементы в фитнес-клуб.

В результате правонарушения расходы Минобороны РФ выросли на 60 млн руб.

Уголовное дело в отношении участников незаконной сделки было заведено в 2019 году по материалам УФСБ РФ по Новосибирской области. Амиру Алямову предъявили обвинение по ст. 291 УК РФ – дача взяток, Анатолию Заливину – по ст. 290 УК РФ – получение взяток. Кроме того, им дополнительно инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия (с. 285 УК РФ). Оба были уволены со своих постов, а также лишены права занимать должности на государственной службе. Кроме того, Алямова оставили без ранее полученной государственной награды, а Заливина – без имевшегося у него воинского звания.