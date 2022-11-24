Российско-итальянский кинофестиваль «RIFF: Избранное» проходит в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 23 ноября по 4 декабря. В программе, продолжающей непрерывную традицию фестиваля, – знаковые итальянские фильмы прошлых лет, а также творческие встречи, мастер-классы и обсуждения.

Фильмом открытия стала картина Андрея Кончаловского «Грех», рассказывающая об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. Фестиваль открылся 23 ноября в теплой дружественной атмосфере, фойе кинотеатра было укравшего эффектной скульптурой – гипсовой копией знаменитой «Головы Давида», фрагмента статуи Микеланджело «Давид» Буонарроти.

В программе, которая продолжает непрерывную традицию RIFF, – знаковые итальянские фильмы прошлых лет, участники Венецианского, других международных и региональных кинофестивалей. Кинопутешествия по Италии, средиземноморские истории любви, безоблачные комедии – все, чтобы вспомнить о простых радостях жизни.

География съемок охватывает всю страну: зрители смогут провести несколько дней в Неаполе и заглянуть в колоритные нетуристические районы Рима, познакомиться с коренными венецианцами и отправиться в путешествие по Базиликате с местными музыкантами, побывать на семейной вилле в Тоскане и увидеть изнутри жизнь островитян на Сицилии.

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Даже в сложных ситуациях итальянцы умеют найти повод для улыбки – этому посвящена обширная программа комедий. Зрителей ждет остросюжетная комедия «Кто эти люди?» с Марко Джаллини и Эдоардо Лео («Идеальные незнакомцы»), в которой герой становится участником мошеннической схемы, но неожиданно выходит из нее победителем. Комедия «Боб и Мэрис», основанная на реальных событиях, также повествует о том, как простая семейная пара оказывается сильнее обстоятельств и обводит вокруг пальца даже мафию.

Отрешиться от забот повседневности поможет приключенческая комедия «Базиликата: от побережья к побережью» – солнечное путешествие от Тирренского до Ионического побережья с местной группой, которая направляется на музыкальный фестиваль. Такой же согревающий эффект оказывает история любви «Тем летом», которая погружает в атмосферу тосканских каникул, как в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи.

Романтические комедии представлены фильмами «Даже если любовь не заметна» от главных комиков Италии Фикарра и Пиконе и картиной «Авантюристки», которую называют «Сексом в большом городе» по-итальянски. Также в программе комедий – «Приезжайте жить в Неаполь», альманах из трех неаполитанских комедийных новелл.

Комедийная мелодрама «Итальянец», которая получила премию Nastri d’argento в категории «Лучшая комедия года» и с искрометным юмором представляет культурные различия западной и восточной культур, в афише фестиваля 1 декабря. После показа преподаватель НГУ и Итальянского центра НГУ, переводчик Анна Гулидова проведет мастер-класс «Как смотреть фильмы с пользой».

В драматической программе зрители увидят фильм «Без всякой жалости», получивший Премию Пазинетти на 71-м Венецианском кинофестивале. В главной роли – голливудская звезда Пьерфранческо Фавино. В ноябре российские зрители увидели Фавино также в прокатной картине «Ностальгия», которую Италия выдвинула на соискание премии «Оскар» 2023.

Особенный фильм, который произвел фурор на многих международных фестивалях, – мелодрама «Урок любви» с Алессандро Гассманном, рассказывающая о хирурге-еврее, которого судьба сводит с семьей неонацистов. Это сильная история об исцеляющей силе прощения приняла участие в 171 кинофестивале, включая 77-й Венецианский кинофестиваль, где завоевала 5 премий.

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Документальная программа будет представлена ретроспективой председателя жюри RIFF, режиссера Татьяны Данильянц – документальной картиной «Сад, который скрыт» о тайных сокровищах Венеции и экспериментальный коротким метром «Фрески снов». Обращаясь к зрителям на открытии фестиваля по видеосвязи, Татьяна Данильянц пригласила всех присоединиться к показу и онлайн-обсуждению своих картин 30 ноября.

Фильмом закрытия 4 декабря выбрана еще одна комедия от дуэта Фикарра и Пиконе – «Закону тут не место», также получившая премию Nastri d’argento как «Лучшая комедия года». Эта поучительная история о противостоянии жителей и мэра – о том, что преобразования всегда лучше начинать с себя. После сеанса психолог Павел Москвитин проведет обсуждение фильма в формате психодрамы – зрителям будет предложено разыграть альтернативные версии развития сюжета.

Фестиваль, основанный компанией «Пилоткино», пройдет в Новосибирске параллельно с Москвой и Санкт-Петербургом. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.