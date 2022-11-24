В Новосибирске могут создать Кризисный центр для участников боевых действий и их семей — уже сегодня психологи не справляются с потоком нуждающихся в помощи. Этот и другие актуальные вопросы социальной сферы обсудили депутаты Совета депутатов Новосибирска 21 ноября во время заседания постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Вопросы бюджетного финансирования деятельности департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в будущем году стали основной темой обсуждения на постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Новосибирска 21 ноября. Народные избранники заслушали доклад вице-мэра города, руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой и выделили самые болезненные направления, требующие дополнительного внимания и увеличения финансирования.

По словам Анны Терешковой, одним из самых слабых мест городского бюджета является финансирование ремонтов муниципальных учреждений культуры и спорта.

«По части ремонтов значительное недофинансирование. Чтобы решить проблему, мы пытаемся войти в федеральные проекты и получить федеральное финансирование», — сказала Анна Терешкова.

Определенных успехов мэрии Новосибирска и Совету депутатов удалось достичь в сотрудничестве с областной администрацией по вопросу финансирования ремонтов спортивных учреждений Новосибирска. Всего на эти цели в следующем году будет направлено более 20 млн рублей — в том числе за счет перераспределения средств из других статей бюджета.

«Поскольку по спортивным сооружениям был недостаток ремонтов — и по предписаниям, и по текущему состоянию, — мы на протяжении года плотно сотрудничали со всеми управлениями департамента и отработали свои предложения по бюджету для Управления физической культуры и спорта мэрии», — сказал председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Новосибирска Александр Тарасов.

В свою очередь, депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина предложила найти дополнительные средства также и на ремонт учреждений культуры. По ее мнению, запланированных в бюджете на эти цели 8 млн рублей катастрофически недостаточно. «Там крыши уже текут. Пока будем ждать ремонтов — они начнут рушиться», — предупредила депутат.

Председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Новосибирска поддержал инициативу коллеги и предложил запротоколировать предложение Светланы Каверзиной для того, чтобы внести вопрос о дополнительном финансировании ремонтов зданий учреждений культуры в Новосибирске на предстоящей сессии Совета депутатов. Анна Терешкова также предложила план действий в этом направлении.

«Мы настаиваем на совместной ответственности в вопросе финансирования ремонтов с областным министерством культуры», — добавила вице-мэр Новосибирска.

Также перед депутатами выступили руководители социально-реабилитационных центров города, которые рассказали о резко возросшем объеме работы — в первую очередь за счет большого количества обращений за помощью от мобилизованных и их семей.

Так, специалисты городского центра психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» отметили, что работа с мобилизованными, прибывшими из зоны спецоперации, и их семьями отнимает значительную часть времени сотрудников, у которых часто не остается рабочих часов на оказание иных видов помощи. Специалисты предупредили, что ситуация со временем может обостриться еще больше из-за рисков роста количества психологически травмированных людей.

Помочь решить весь комплекс проблем должен новый Кризисный центр, открытие которого анонсировали в мэрии. Центр будет специализироваться именно на оказании услуг участникам боевых действий и их близким.

«Наши специалисты уже не успевают оказывать другие услуги, занимаясь семьями мобилизованных, чтобы возвратить ребят и их близких в нормальную жизнь. Поэтому Кризисный центр остро необходим городу. У нас уже все есть для его создания», — сообщила Анна Терешкова.

В горсовете нашли инициативу создания Кризисного центра целесообразной, а также предложили активизировать работу по профилактике возможных проблем.

«Важно не только уметь работать с последствиями травматизации мобилизованных, но и делать так, чтобы не допустить ее возникновения. Для этого нужно наращивать работу с будущими призывниками, воспитывать и готовить их к армии — в том числе на базе наших центров патриотического воспитания», — предложил Александр Тарасов.

Обсудили депутаты и грантовую работу с молодежью города. Они заслушали информацию о возможностях молодежных центров города Новосибирска в реализации грантовых идей. Напомним, в 2022 году в Новосибирске стартовал конкурс социально значимых проектов в молодежной сфере «Парад идей». Конкурс направлен на привлечение молодежи к решению вопросов местного значения, а выделяемые средства идут на поддержку деятельности молодежных общественных организаций.

Суммы грантов в настоящее время составляют до 250 тыс. рублей за проект. Всего в этом году на грантовую поддержку город выделил 2,5 млн рублей. В числе проектов, получивших гранты, — направленные на популяризацию зимних видов спорта и досуга, развитие активной гражданской жизненной позиции молодежи.

Так, благодаря грантовой помощи в рамках реализации программы «Развитие сферы молодежной политики в Новосибирске на 2022–2027 годы» реализуются такие проекты, как «Ледовая грань», «Театральная лаборатория», «Чеховский день», «Современные рыцари» и «Стальной поток». Наиболее заметные проекты могут получать финансовую поддержку на федеральном и региональном уровнях.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы каждый молодой житель города узнал о проекте «Парад идей». Не зря на вашем логотипе человек с лампочкой в голове, ведь заряженный идеей человек обязательно заразит своей деятельностью остальное молодежное сообщество», — резюмировал Александр Тарасов.