Двое жителей Сибири оказались пособниками террористов

Двое жителей Новосибирской и Томской области финансировали террористов. Они успели вовлечь в свою деятельность четверых уроженцев ближнего зарубежья, иностранцев выдворили из России. Об этом говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.



Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили, что житель Новосибирска, гражданин иностранного государства, Уралбек Шакаров финансировал деятельность международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Также УФСБ выяснило, что Шакаров занимался вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России для участия в деятельности террористов.

Шакарову удалось привлечь на свою сторону жителя Томской области Шерзода Кулдашева. Кулдашев переводил денежные средства участникам организации. На обоих заведены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

«1-ым Восточным окружным военным судом Уралбек Шакаров и Шерзод Кулдашев признаны виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорены соответственно к 11 и 9 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 4 года каждому», — говорится в сообщении ведомства.

Четверо граждан ближнего зарубежья, попавших под влияние Шакарова и Кулдашева, депортированы из России. Они попали под влияние преступников, но на момент расследования не успели принять участие в противоправной деятельности.