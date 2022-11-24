Сибирские торговые сети рассказали, как изменился ассортимент фруктов с учетом пересмотра логистики

По данным NielsenIQ, самыми популярными фруктами среди россиян по итогам января-октября 2022 года стали бананы и яблоки, которые занимают приблизительно по 20% в структуре денежных продаж категории. В топ-5 фруктов с точки зрения продаж в денежном выражении вошли также мандарины, виноград и апельсины.

Перед Новым годом, по данным торговых сетей, ожидается повышенный спрос на цитрусовые. Фрукты завозятся из Турции, Марокко, Египта, ЮАР и КНР. В 4 квартале 2022 года восточносибирская сеть супермаркетов «Слата» (входит в группу Х5) планирует продать около 500 тонн цитрусовых, что сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года. В сети отмечают, что в этом году существенно выросли продажи мандаринов из Китая.

«В 2022 году главной отличительной особенностью в продажах можно назвать появление цитрусовых из КНР. Если в прошлом году более половины от всего объема мы продали турецких мандаринов, то на текущий момент лидерами стали мандарины из КНР — около 36%. Мандарины из Китая всегда были дешевле на 15 — 20%, нежели из других стран», — отмечает руководитель направления «фрукты-овощи» в торговой сети «Слата» Андрей Зудов. Его комментарий приводит пресс-служба компании.

В среднем цена на фрукты в 3 квартале 2022 года снизилась на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это произошло за счет продажи широкого ассортимента винограда по сниженным ценам в течение длительного периода. Мандарины же выросли на 13%, причиной тому — удорожание логистики цитрусовых и рост инфляции.

Популярностью пользуются лимоны, которые завозятся из Турции. Спрос на них вырос на 20%, а цена снизилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сеть экспериментирует и пробует предлагать альтернативы, которые не всегда позитивно встречаются покупателями. «Мы попробовали завести в сеть иранские сладкие лимоны, их отличает насыщенный вкус, большая сладость, концентрация витаминов, но покупатели не оценили такую альтернативу, возможно потому, что такие лимоны в два раза дороже. Чувствительность к цене сохраняется», – добавил Андрей Зудов.

Ранее в «Слате» также рассказывали «Континенту Сибирь» о том, что ранее экспериментировали с поставкой красных бананов с Филиппин, которые отличаются по вкусу от привычных российскому потребителю.

В целом в 2022 году темпы роста продаж фруктов в России ускорились почти втрое: до 7,2% в денежном выражении в январе-октябре 2022 года по сравнению с 2,6% годом ранее. Увеличение популярности фруктов, по данным ритейлера, обусловлено и тем фактом, что для российских потребителей эта категория является одной из ключевых при выборе места покупки и усилением тренда на здоровый образ жизни.

Впрочем, не все торговые сети разделяют высокую оценку перспектив этого сегмента. «Категория овощей и фруктов безусловно востребована и привлекает трафик в торговые сети. Да и в целом она нужна покупателю. Но во всех крупных торговых сетях, по нашим оценкам, она планово убыточная. То есть с учётом списаний и логистики прибыли по ней нет. По крайней мере я не знаю сетей, где была бы прибыль от этой категории», – отмечал в ходе круглого стола «Континента Сибирь» генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев.

ГК «Слата» включает в себя 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Исполнительным директором сети является Ярослав Шиллер, председателем совета директоров — Вячеслав Заяц. В августе 2022 года стало известно о вхождении «Слаты» в состав группы Х5, развивающей в России магазины под брендом «Пятерочка»

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