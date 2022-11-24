В Новосибирске стартовал проект «Идея», который должен способствовать сотрудничеству разработчиков новых инновационных продуктов и инвесторов, заинтересованных в реализации идей в сфере инноваций. Основная задача проекта – повысить инновационный и инвестиционный потенциал Новосибирской области.

Электронная площадка проекта «Идея» приглашает к сотрудничеству разработчиков новых инновационных продуктов и инвесторов, которые заинтересованы в развитии региона. «Суть проекта «Идея» – стать мостом между инноваторами, инвесторами и экспертами. Это позволит реализовать, так сегодня нужные, проекты на территории региона и, в конечном счете, стать более независимыми от иностранной продукции. Предстоит много работы, в частности, делаем ставку на молодежные проекты и инвесторов, которые понимают, что это не просто вложение и отдача денежных средств, а сложный процесс взаимно выгодного сотрудничества», – прокомментировал цель проекта один из разработчиков платформы, руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского областного отделения «Опоры России» Илья Гнатуша.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор ITConstruct Роман Петров, его компания занимается разработкой веб-проектов и внедрением CRM уже 17 лет. «Имея большой опыт в данной сфере, я предложил нашу поддержку в разработке сайта проекта «Идея». За короткий срок с помощью российской платформы 1С-Битрикс, мы реализовали первую версию сайта и сейчас продолжаем работать над его улучшением», – отметил один из авторов проекта.

По словам председателя Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игоря Салова, «Идея» — это своевременный проект и удобная площадка. «Сегодня свежие решения и новые технологии особенно востребованы, поэтому такой формат максимально актуален. Но для коммерциализации любого новшества нужны деньги. Надеюсь, что пространство «Идеи» будет комфортно и для инноваторов и для инвесторов. Изобретать должно быть выгодно! Надеюсь, работа платформы позволит привлечь частные и государственные инвестиции», – подчеркнул Игорь Салов.

Проект «Идея» реализуется при поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, а также Новосибирского областного инновационного фонда.

Напомним, в сентябре в мэрии Новосибирска был создан межотраслевой координационный Совет по цифровому развитию города. Вице-мэр, возглавивший совет, в интервью «Континенту Сибирь» пригласил к сотрудничеству компании, разрабатывающие цифровые решения для «умного города».