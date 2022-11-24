Книги вместо кино: как изменились цифровые привычки новосибирцев в 2022 году

Жители Новосибирской области в 2022 году больше читают фантастику в онлайн—формате, пользуются китайскими гаджетами и общаются в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в регионе за год увеличился почти на 20%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 30% больше женщин. Любимый день для серфинга в сети у новосибирцев – четверг, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – за последний год уже 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно абоненты МегаФона из Новосибирской области проговаривают почти 5 млн минут. Пик общения приходится на среду – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом 15% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Фантастика и сериалы

Жители региона стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 26%. Абоненты оператора особенно интересовались фантастикой – спрос на нее вырос на 20%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 9% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

В Новосибирской области растет интерес к гаджетам китайских брендов. Так, например, число аппаратов Realme в сети увеличилось в 2,5 раза, Tecno – в 2,4 раза. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Samsung, Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 16%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, жители быстрее переходят на смартфоны.

Так, МегаФон в этом году сфокусировался на увеличении покрытия и расширении емкости сети LTE не только в Новосибирске, но и в небольших населенных пунктах, расширяя покрытие на авто- и железнодорожных магистралях, а также в дачных поселках и популярных местах отдыха новосибирцев. В целом с начала года инженеры компании улучшили качество сети более чем в 500 локациях области.