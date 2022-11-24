В Новосибирской области дополнительно отремонтируют еще 29 школ за два года

Дополнительно выделено финансирование на капитальный ремонт еще 29 школ в Новосибирской области в течение двух лет. На ремонт и оснащение учреждений будет потрачено более 2,5 млрд рублей.

23 ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, которое провел заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. На мероприятии были рассмотрены вопросы работы образовательных организаций региона, хода ремонтных работ, текущей деятельности, безопасности, обеспечения школьников питанием и другие.

На штабе заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов сообщил, что в период 2022 и 2023 годах в регионе капитально ремонтируются 25 зданий школ, по состоянию на 22 ноября работы завершены на 12 объектах, и ещё в 1 школе ремонт будет выполнен к 1 декабря. На остальных объектах проведение ремонтных работ запланировано и на 2023 год. Кроме того, продолжается работа по формированию планов по капитальному ремонту школ на предстоящие периоды.

По информации замминистра региона, в настоящее время минпросвещения РФ уведомило об отборе 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, в том числе: на ремонтные работы – 2,2 млрд рублей; на оснащение – 246,5 млн рублей. Большинство учреждений, в которых планируется проводить ремонтные работы, находятся на территории города Новосибирска, а также в Куйбышеве, Оби, Болотном.