Входящее в структуру «Ростеха» алтайское предприятие будет ликвидировано

Арбитражный суд Алтайского края завершил конкурсное производство по отношению к АО «Барнаульский радиозавод», компания подлежит ликвидации. Завод входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Из материалов дела следует, что Федеральная налоговая служба требовала признать банкротом предприятие еще в 2017 году. В 2019 году введена процедура временного наблюдения до 17 марта 2020 года, временным управляющим был назначен Виктор Сироткин.

Предприятие признано несостоятельным в марте 2020 года. Конкурсным управляющим был назначен Алексей Варыгин. Имущество организации было распродано на сумму 33,8 млн рублей, работники уволены. Вырученных средств хватило на покрытие почти всех текущих обязательств.

Требования кредиторов составляли изначально 50,8 млн рублей. Позже сумма увеличена до 62,28 млн рублей, из них погашено только 14,7 млн рублей. В соответствие с законом «О несостоятельности (банкротстве)», задолженность признана погашенной. Среди кредиторов числятся налоговая служба, энергетические компании, коммунальные службы, ООО «Алтайский геофизический завод», регистраторское общество «Статус», администрация Барнаула, фонд страхования и другие. Имущество должника выкупило ООО «Алтайский геофизический завод» за 33,8 млн рублей, первоначальная стоимость активов была в два раза выше.

По данным Rusprofile, ООО «Алтайский геофизический завод» занимается производством оружия и боеприпасов. Генеральным директором с 2010 года является собственник предприятия Марат Жумадилов.

Ранее радиозавод также испытывал финансовые проблемы. В конце декабря 2016 года на заводе случился крупный пожар, который распространился на всю территорию предприятия. А уже в марте 2017 года министерство имущественных отношений Алтайского края, АО «Барнаульская генерация», АО «Алтайэнергосбыт» потребовали взыскать задолженность с завода.

Барнаульский радиозавод был открыт в 1943 году, когда в краевой центр передислоцировали предприятие по выпуску военной радиотехники из Таджикистана. В 90-х годах из-за отсутствия крупных госзаказов на заводе активизировалась работа по подготовке производства и выпуску продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. До ликвидации организация выпускала электронагревательные модульные котлы, коммутационную аппаратуру для телефонной проводной связи, радиоприёмники, серверные шкафы, комплексы аппаратуры громкоговорящей связи, электрощитовую продукцию.