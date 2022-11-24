«Как было раньше, уже не будет никогда»: представители власти и бизнеса — о мобилизации и своем боевом опыте

С начала мобилизации и особенно в последнее время от призванных на военную службу все чаще стали поступать жалобы на условия размещения, отсутствие в нужном количестве необходимой экипировки, недостаточную подготовку перед отправкой на передовую и другие факторы. «Континент Сибирь» поговорил с представителями новосибирского бизнеса и власти, которые сами ранее проходили службу в зоне военных действий, и узнал их мнение по поводу происходящего.

Собеседники издания рассказали о том, как происходила военная подготовка в их время, в чем заключаются важные отличия от службы в армии сегодня, что нужно принимать во внимание тем, кто не имеет опыта службы в зоне боевых действий, но отправляется на передовую. Они также рассказали о своем отношении к нынешним жалобам мобилизованных на условия содержания и тому, насколько допустимы такие ситуации среди военнослужащих, как пример с ударившим офицера военным.

Игорь Умербаев, заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области:

— Если говорить о моей службе, то я был сотрудником спецподразделения полиции (на тот момент милиции) — СОБР (по борьбе с организованной преступностью). Поэтому вся наша служба состояла из подготовки, занятий, тренировок, учений и непосредственной работы. Когда нас стали задействовать в чеченских кампаниях, то это была, конечно, не совсем свойственная для нас задача, поскольку мы были милицейским спецназом. Но тем не менее, мы внесли некоторые коррективы в системы своей подготовки и отдавали свой военный долг, как этого требовалось.

Я сам побывал в «горячих точках» Узбекистана, Армении, Азербайджана, и там была немного другая специфика. Происходили массовые беспорядки, а нашей задачей было проявить максимальную выдержку, уважительно относиться к мирному населению и помочь уладить эти разногласия. Перекладывать наш опыт на мобилизованных не совсем корректно, потому что в этом случае зачастую речь идет о людях, прошедших в армии срочную службу и призванных в 2022 году. Среди тех, кто идет добровольцами, есть люди, которые вообще в армии не служили, но они по своему желанию хотят отдать долг родине, проявить себя — при этом, конечно, мотивы у всех разные.

Говоря о нынешних реалиях, считаю, что бойцам, призванным на военную службу, следует воздерживаться от спиртного, больше заниматься и тренироваться по возможности. Неплохо было бы им почитать книги про Великую Отечественную войну — в них, в принципе, опыт весь уже изложен. Ведь самое главное при подготовке — это чтобы боец оставался с трезвой головой, чтобы инстинкт самосохранения работал в случае опасности. Идут военные действия, и чем быстрее это поймут те же мобилизованные, тем будет лучше — они скорее избавятся от своих комплексов. Когда находишься на передовой, смысл простой — выполнить боевую задачу и остаться живым. Поэтому, если надо упасть в грязь или лужу, надо падать, не задумываясь, — это достигается путем тренировок и жесткой дисциплины.

Если говорить о таких ситуациях, как на видео на просторах сети с оскорблением офицера военным, то, конечно, в спецподразделении, где я служил, такого не было. Но считаю, что по каждому произошедшему факту стоит разбираться индивидуально, поскольку интернет и телевидение немного искажают действительность, зачастую выдают информацию с «удобного» ракурса. Все понимают, что сейчас идет в первую очередь информационная война: интерпретаций, фейков, поэтому, чтобы делать какие-то выводы, вначале надо разобраться, понять причину, что привело к этому конфликту. А с точки зрения жалоб, соглашусь, что в начале объявления спецоперации и последующей мобилизации было много недоработок в плане размещения военных либо их снабжения необходимым снаряжением.

Однако из положительного хочется отметить, что постепенно многие недостатки, о которых говорилось вначале, начинают устраняться. К тому же, чтобы привыкнуть к военным, полевым условиям, безусловно, недавно призванному человеку требуется время: потренироваться пару-тройку недель, испытать на себе их, присмотреться. Тогда боец сам начнет понимать, что на самом деле ему на службе необходимо, а что просто элемент влияния художественных фильмов, которых были просмотрены ранее. И сейчас, как никогда, надо все силы приложить для большего обучения, тренировок, вооружения и экипировки подразделений мобилизованных. Время, особенно сейчас, быстротечное, все меняется — и вооружение, и средства защиты, нападения. Чтобы быть готовым к этим изменениям, надо постоянно находиться в процессе. Когда я служил, была одна ситуация. Сейчас все шагнуло далеко вперед, и даже если делиться своими соображениями, то они могут быть уже устаревшими. Только принципы остались неизменными.

Мы сейчас живем в век научно-технического прогресса, и при всем уважении к воинскому духу, мужеству, смелости, современные военные действия — это, на мой взгляд, в первую очередь современное оружие. И если одна из сторон значительно превосходит другую в средствах вооружения, то преимущество будет у стороны, чье техническое вооружение лучше. Соответственно, наша задача — как можно лучше оснастить, вооружить, обеспечить всем необходимым бойцов, и тогда мы достигнем минимизации любых потерь. Мобилизованным же и всем, кто сейчас на передовой, хочется пожелать позитивного настроя, чувства «хорошей злости» и больше тренировок. Русский солдат во все времена, и это знают все, был лучшим.

Игорь Гришунин, председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения:

— У меня были разные периоды службы: сначала в армии — будучи молодым офицером, я уже бывал в «горячих точках». Затем служба в правоохранительных органах и специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) по Западной Сибири, где осуществлял руководство. Эти отряды формировались немного по другому принципу — это были профессиональные подразделения. Все сослуживцы были офицерами, людьми с высшим образованием, спортивной подготовкой, имели по несколько гражданских и воинских специальностей и боевой опыт в «горячих точках»: в Афганистане, Нагорном Карабахе, Дагестане, Южной Осетии. Трое из подразделений СОБРа по Западной Сибири имеют звание Героя России, многие награждены орденами и медалями.

Те задачи, которые перед нами стояли, конечно, отличались от воинских, была и оперативная работа, где затрагивался более широкий спектр вопросов. К службе мы относились серьезно и ответственно. Когда получали задание, обязательно проводилась подготовка по поставленным задачам, и мы их выполняли. Базы дислокации менялись, задачи менялись, от нас же требовалось качественно их выполнять. Могу прямо сказать: воинская обязанность — это не отдых на природе, не пикник и не прогулка. В принципе, военнослужащий обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы (и недаром это так и прописано в Уставе), а также беспрекословно выполнять приказы командира и начальника в любых условиях, в том числе с риском для жизни.

Если говорить о таких видео, как, к примеру, с оскорбившим офицера военным, то сейчас, на мой взгляд, очень много фейков, особенно в интернете, и с этим тоже надо разбираться. Считаю, что нагнетается это специально, чтобы отпугнуть от службы, а те, кто этим занимается в военное время, должны нести ответственность за свои действия. Я сам полковник, и за мою службу не было такого, чтобы кто-то оскорбил офицера, спорил с ним, хотя, может, и тогда кому-то не все нравилось. Подготовка мобилизованных проходит, возможно, с лишениями, трудностями и отсутствием комфорта, но мы жили иногда в более худших условиях, когда были курсантами и когда ездили в командировки в конце 90-х — начале 2000-х. Тогда гораздо сложнее было с материально-техническим обеспечением. Сейчас достаточно много структур, которые оперативно реагируют, так или иначе помогают. Сегодня государство, на мой взгляд, проводит правильную политику и не стесняется говорить об имеющихся недостатках по обеспечению, подготовке военных — все это имеет место быть. Но спорить со старшим по рангу, а тем более публично оскорблять, считаю недопустимым. В военное время с таких дебоширов должны спрашивать по всей строгости закона.

К тому же надо отметить, что для мобилизованных принято очень много льгот: выдаются подъемные средства, есть выплаты семьям, а с 4 ноября текущего года вступил в силу новый закон, по которому все мобилизованные приравнены к военнослужащим, а значит, будут иметь все дополнительные меры социальной поддержки. Помимо этого, из регионального бюджета новосибирским военным, получившим легкое ранение, дополнительно выплачивается 500 тысяч рублей, при тяжелом — 1 миллион, если погиб, то семья получает 3 миллиона рублей. Да, возможно, по выплатам сейчас есть нестабильность, но по нескольким случаям делать вывод о системе в целом, считаю, ошибочно.

Добавлю, что призывникам и мобилизованным мало любить Родину, надо верить в свою страну. Конечно, у них есть страх отправляться туда, где идут военные действия, но по своему опыту могу сказать, что, когда приедешь на передовую, страх отступает, там все становится понятно. Поэтому самое главное — не бояться, ведь страх порождает сомнение. Надо все делать со светлой головой и трезвым разумом. В зоне боевых действий человек не один, с ним боевые товарищи, а значит, присутствует армейский юмор, боевой дух — это все немаловажно. При этом про дисциплину забывать не стоит — она в армии должна быть четкая. А тем ребятам, кто отправляется сейчас на передовую, крайне важно чувствовать нашу поддержку, на это и стоит направить все свои силы, и тогда все получится.

Алексей Александров, экс-депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель генерального директора ЗАО «Торговый центр Хилокский»:

— Сейчас трудно говорить о своем боевом опыте — каждому времени свои военные действия. Когда я служил, это был конец 80-х — начало 90-х, мы выполняли боевые задачи по охране и обеспечению общественного порядка. Нас отправляли в Карабах, Сухуми, Батуми и другие места, где требовалась наша помощь. Я тогда был командиром действующей роты, и для нас это была работа. Мы не считали это за войну, и тем не менее всегда были готовы отправиться в «горячие точки», если это было необходимо. И у нас постоянно во время службы проводились проверки боевой готовности, экипировки, вооружения. Сейчас же затруднительно давать какие-то оценки, поскольку это первый опыт большой мобилизации со времен Великой Отечественной войны в России. Раньше в войсках, когда я был командиром взвода, курсанты тогда еще военного училища МВД СССР являлись оперативным резервом внутренних войск, они находились в постоянной боевой готовности и по приказу брали оружие в руки и шли вперед.

Ошибкой считаю то, что была допущена оптимизация войск (раньше служили два года, теперь только год). Военная служба — это моральное и профессиональное воспитание. И люди, которые проходят мобилизацию, конечно, стали требовательными, где-то даже излишне, на мой взгляд, потому что знают, что закон их защитит. Попробовали бы они сделать подобное в других профессиональных армиях, где это просто недопустимо… На нас, когда мы служили — и мы все это прекрасно понимали, — распространялись все юридические законы, были понятия службы, неповиновения и неподчинения — все было четко определено, и даже мыслей возмущаться или устраивать публичные сцены, конфликтовать с командиром не было. Военного учат выполнять приказ, обжаловать категорически нельзя, каким бы он ни был. Каждый военный знает: любой выполненный приказ лучше, чем бездействие. А то, что сейчас наблюдаем в интернете, — результат нашего понимания в жизни: я сильнее, значит, я прав. Считаю, что такие люди, как на видео, — преступники, поскольку так делать категорически нельзя. Задержки с поставками были, но это понятно: пришли около 2000 человек, и всех надо обуть, одеть и прочее. Сейчас можно возмущаться везде и по любому поводу и при желании найти везде недостатки. В современном мире все стали достаточно опытными и понимают, что надо жаловаться, если где-то непорядок, но раньше жаловались как положено, командиру, а сейчас иначе — телефон в руки, и на просторы интернета. Да, в то время, когда служил, тоже не все было идеально, и если кому-то что-то не нравилось — особенно людям с чувством обостренной справедливости либо тем, которые не умеют подчиняться, — то такие и не становились бойцами. В армии все зависит от сплоченности, от четкого выполнения приказа. Если обсуждать приказ, то будет только хуже.

Если говорить о передовой, то поверьте, никто не имеет представления, как надо действовать в зоне боевых действий, кроме тех, кто уже набрался опыта. Я как подполковник четко понимаю, что у меня есть люди, какой рубеж нам надо занять, и каждый солдат должен будет напрячься и выполнить поставленную перед ним задачу. Если мы так будем делать, я уверен, что как раз здесь проявятся все хорошие, качественные мужские черты характера. Надо не забывать, что враг — такой же человек, с такими же потребностями и слабостями. Психология на войне простая: если побежишь назад, все побегут. А если начнешь стрелять, то твои однополчане тоже начнут стрелять, но в первую очередь все зависит от качества подготовки, конечно, и от настроя. А от несчастных случаев во время военных действий никто не застрахован, как и от ДТП.

Сейчас появилась хорошая инициатива у Совета отцов Новосибирской области, и я сам приму в ней участие — они организовывают ополчение. Это и помощь полиции в наведении порядка в городе, и прохождение начальной военной подготовки на стрельбищах в роли солдата. Там можно будет ознакомиться с оружием: изучить строение автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатомета и прочее. Считаю, что надо себя готовить потихоньку, и первый шаг — вступать в ополчение. Сначала будет страх, потом придет понимание, когда начнутся тренировки. На мой взгляд, военно-прикладные специализации стоит осваивать, тогда будет проще привыкнуть к современной ситуации. Надо понять, что как было раньше, уже не будет никогда: ни в экономике, ни в жизни. Нас либо сомнут и потом будут издеваться, либо мы выстоим и такого не допустим.