Новосибирский минкульт не нашел нарушений в постановке «Принцесса и Людоед»

Эксперты, в том числе работники министерства культуры Новосибирской области, не нашли пропаганды ЛГБТ в детском спектакле «Принцесса и Людоед». Однако театр временно приостановил показ спектакля из-за того, что считает его показ на текущий момент «неуместным».

23 ноября заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов сообщил ТАСС, что эксперты не нашли нарушений в детской постановке «Принцесса и Людоед». Ранее спектакль хотели запретить из-за того, что актер-мужчина играл женского персонажа.

«По инициативе министерства культуры Новосибирской области на показ спектакля с целью обсуждения данного художественного высказывания были приглашены представители театральной среды, сферы образования, заслуженные деятели культуры и искусств, а также специалист в области педагогики и психологии детства. По итогам обсуждения эксперты отметили соответствие содержания спектакля возрастному цензу (6+), особенностям возрастного развития детей, а также его воспитательные функции (в спектакле декларируется важность дружбы, семьи, связи поколений)», — сообщил Милогулов.

Однако в этот же день на сайте «Первого театра» появилось объявление о временном приостановлении спектакля.

«Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном. Поэтому командой театра принято решение временно приостановить показ спектакля «Принцесса и Людоед», поскольку в сложившейся ситуации считаем его неуместным», — говорится в сообщении театра.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» разбирался в причинах отмены спектакля и возможных последствиях вокруг скандала.