Правительство Кузбасса планирует бороться с экспортной пошлиной на уголь

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о работе над отменой экспортной пошлины совместно с профильными федеральными министерствами. Конфликт с РЖД по поводу вывоза угля продолжается, что подрывает намеченные планы по выполнению поручению президента.

23 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием перед региональными депутатами и правительством. Глава региона в послании затронул ключевую тему для развития угольную промышленности в Кузбассе — конфликт с РЖД и экспортную пошлину на вывоз угля.

По прогнозам властей региона, в восточном направлении будет вывезено 48,5 млн тонн угля вместо запланированных на экспорт 58 млн тонн. В 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 млн тонн. По словам Цивилева, РЖД предлагает вывезти 52,5 млн тонн.

С 1 января 2023 года планируется введение экспортной пошлины на уголь, при этом правительство уже заявило о решении не вводить на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов «Интерфаксу» 15 ноября.

По оценкам губернатора Кемеровской области, в результате введения пошлины фискальная нагрузка на угледобывающие предприятия Кузбасса в 2023-2024 годах будет увеличена на 60 млрд рублей. Бюджет региона в конечном итоге недополучит порядка 10,2 млрд рублей.

«В первом чтении проекта закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» эта пошлина запланирована. Сейчас мы ведем работу совместно с правительством, министерством финансов и министерством энергетики России, чтобы не допустить введения экспортной пошлины», — рассказал Цивилев в бюджетном послании.

Объявлено о завершении строительства и реконструкции 12 очистных сооружений на угольных предприятиях до конца года. В течение следующих трех лет реализуется еще 17 очистных проектов с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей.

Напомним, что ранее губернатор анонсировал заключение соглашения по добыче метана с ПАО «Газпром». Проектом предусматривается не только извлечение метана угольных пластов, но и строительство завода по его сжижению.