Новосибирскую новогоднюю снежинку «поселили» в Музее на набережной

Филигранную снежнику, символизирующую статус Новосибирска как «новогодней столицы» России, поместили на постоянное хранение в Музей на набережной. До этого она была выставлена на берегу Оби.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал символ «новогодней столицы» Музею на набережной по улице Обской, 4 во время церемонии открытия выставки «С Новым годом, товарищи!» 23 ноября.

Объект, изготовленный из серебра в технике нижегородской филиграни, передали Новосибирску представители Нижнего Новгорода, который был «новогодней столицей России» в прошлом году. В течение года снежинка располагалась в специальном домике на Михайловской набережной, где с ней могли сфотографироваться все желающие.

«Сейчас настало время передать её в музей, чтобы сохранить память об этом событии. Это настоящее произведение искусства, оно займёт достойное место в коллекции музея, – отметил мэр Анатолий Локоть во время церемонии открытия «новогодней» выставки в Музее на набережной. – Новосибирск создаёт свою снежинку, которую мы передадим следующей «новогодней столице России» – городу Суздалю».

Серебряную снежинку разместили в одном из залов на первом этаже музея.

Открывшаяся выставка «С Новым годом, товарищи!» посвящена традициям празднования Нового года в Советском Союзе. В её основе — коллекция ёлочных игрушек, гирлянд, карнавальных масок, костюмов, новогодних подарков и поздравительных открыток 1930–1980-х годов.

Как отметили в мэрии Новосибирска, каждая серия ёлочных игрушек создавалась под влиянием важных исторических событий. Украшения, в частности, отражают такие исторические вехи, как мирное строительство, война и победа, подъём сельского хозяйства, первый полёт человека в космос и открытие полярной станции.

Экспозиция занимает один из залов на втором этаже музея, где воссоздана обстановка дома культуры с праздничной сценой и новогодней ёлкой.

Напомним, что на Михайловской набережной также планируется установить к Новому году «умную смарт-снежинку».