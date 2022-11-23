Новосибирский ученый назначен замом министра науки и высшего образования РФ

Алёна Золотова
 
Новосибирский ученый назначен замом министра науки и высшего образования РФ
Фото из аккунтов минобрнауки РФ в соцсетях

22 ноября директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрий Пышный был назначен на должность замминистра науки и высшего образования РФ.

«Дмитрий Владимирович (Пышный) будет курировать работу департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и контрольно-ревизионного департамента», — говорится в официальных аккаунтах министерства науки и высшего образования РФ в соцсетях. 

Врио директора Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН после ухода Дмитрия Пышного назначен кандидат химических наук Владимир Коваль. Он курировал в институте научную работу.

Дмитрий Пышный окончил отделение химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета в 1992 году. Работал в ИХБФМ СО РАН, который возглавил в 2017 году. Имеет степень доктора химических наук, член-корреспондент РАН с 2016 года. Автор 359 научных работ, из них 144 публикаций в рецензируемых российских и зарубежных журналах, 13 патентов.

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