В Сибири выявлена контрабанда леса на 1,3 млрд рублей

Возбуждено 4 уголовных дела из-за незаконного вывоза леса из Красноярского края. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сибирская таможня возбудила 4 уголовных дела из-за вывоза леса. В Китай отправлено более 166 тысяч кубометров лесоматериала на сумму в 1,3 млрд рублей.

С 2019 по 2022 годы в интересах красноярской компании (о какой компании идет речь, таможня не разглашает) предоставлены недостоверные данные о производителе леса. В ходе следствия задержан и заключен под стражу житель Красноярского края. Также наложен арест на 6 тысяч кубометров лесоматериалов. В том числе, удалось задержать вагон и 11 уже готовых к незаконному вывозу контейнеров с пиломатериалами (более 700 кубометров).

Сибирское таможенное управление сообщило, что расследование продолжается, а преступникам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.