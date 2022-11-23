В Новосибирской области увеличился вылов рыбы

Объем производства рыбы в Новосибирской области увеличился на тысячу тонн. В водоемы выпущено 64 млн мальков. По информации правительства, всего направлено 20 млн рублей на господдержку рыбного хозяйства в регионе в 2022 году.

«В прошлом году наши предприятия выловили в промышленных целях 12300 тонн рыбы. За январь-октябрь текущего года выловлено уже 9500 тонн – на 1000 тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Возрастают и объемы зарыбления рыбохозяйственных водоемов – в 2022 году выпущено более 64 миллионов штук рыбопосадочного материала – на 4,3 миллиона штук больше, чем годом ранее», – сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Его слова приводит пресс-центр правительства.

Большая часть улова получена на озере Чаны, одном из крупнейших в Западной Сибири. Основными промысловыми видами рыб, добываемыми на водоемах региона, традиционно являются сазан, карась и окунь, а основными объектами зарыбления – пелядь (выпущено 61,7 млн штук) и сазан (1,4 млн штук).

В рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», рыбохозяйственным организациям оказывается государственная поддержка. В 2022 году выделено 20 млн рублей на реализацию программы. Субсидия покрывает половину затрат на покупку рыбопосадочного материала и оборудования. С 2023 года предприниматели смогут возместить часть стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы.