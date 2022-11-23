Жительница Новосибирска попросила областного прокурора разобраться со стройкой дома на месте «Универсама»

Вопрос о строительстве высотки на месте новосибирского «Универсама» дошёл до прокуратуры. На несогласие жильцов, проживающих в домах «тихого центра», обратила внимание жительница Центрального района города в ходе личного приёма главы областного ведомства.

Приём прокурора Новосибирской области Александра Бучмана прошёл 23 ноября.

Как рассказали в областной прокуратуре, жительница Центрального района попросила прокурора принять решение в связи с ситуацией, сложившейся вокруг «Универсама» по улице Ленина, 10.

Напомним, что на месте здания планируется возвести очередную высотку — мэрия города уже фактически дала «добро» на работы, сейчас решается вопрос о перезонировании земельного участка. С разрешением на строительство не согласны окрестные жители. Они, в частности, обращают внимание на то, что на территории в центре города нет необходимой социальной инфраструктуры.

По данным надзорного ведомства, по обращению женщины назначена проверка. Её результаты поставлены на «личный контроль» прокурора.

Как сообщает Atas.info, накануне прошло заседание по правилам землепользования и зонирования земельных участков комиссии департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. На нём вынесли на общественное обсуждение вопрос перевода участка «Универсама» из общественно-деловой в жилую зону. Очередной этап этого обсуждения пройдёт в ходе интернет-голосования на сайте «Электронная демократия» в январе 2023 года.

Вопрос о перезонировании территории в начале текущего года поставило АО «Универсам» (по данным СПАРК, единственный акционер компании – Николай Стафиевский (100%), генеральный директор — Владимир Шевченко). Как сообщал «Континент Сибирь», тогда мэрия категорично отказала собственнику в изменении статуса земельного участка. Члены профильной комиссии обратили внимание, что строительство жилого дома на этой территории увеличит нагрузку на и без того перегруженные социальные объекты района. При этом источники нашего издания узнали о планах комиссии всё-таки вынести вопрос на общественные обсуждения.

Примечательно, что несмотря на планы по сносу здания, в нем по сей день продолжают открываться арендаторы. Так, 23 ноября о своем запуске на площадке «Универсама» объявила местная сеть кафе-кондитерских Kuzina.

Вместе с тем, один из действующих арендаторов отметил «Континенту Сибирь», что собственник «Универсама» пока никак не информировал контрагентов о дальнейших планах по сносу здания и строительству жилого комплекса.