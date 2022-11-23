Банки фиксируют интерес вкладчиков к депозитам на срок более года

Депозиты на срок более года пользуются все большим спросом у вкладчиков. К такому выводу пришли аналитики банка ВТБ. Если в третьем квартале на срок от 1 года оформлялся каждый четвертый вклад, то сегодня их доля достигла 32%. По их данным, чаще всего рассматриваемый вид сбережений выбирают клиенты старшего поколения.

Всего за первую половину ноября вкладчики ВТБ открыли более 130 тыс. депозитов на сумму более 100 млрд рублей. Каждый третий из них был оформлен на срок от года и выше, причем на вклады со сроком размещения 1 год пришлась четверть от общего количества открытий, еще 7% — на срок от 1,5 до 3 лет.

Наибольшим спросом, как отмечают аналитики банка, долгосрочные вклады пользуются у клиентов старшего поколения: вкладчики от 65 лет открывали 39% своих депозитов на год и более, 60-64 лет – каждый третий депозит. Всего на клиентов старше 60 лет в ноябре пришлось 43% новых среднесрочных и долгосрочных вкладов, открытых в банке.

Наименее склонны размещать средства на срок от года вкладчики среднего возраста: среди клиентов в возрасте 30-39 лет на такие депозиты приходится 25% новых открытий. При этом среди молодежи до 19 лет эта доля достигает 32%.

«Росту популярности «длинных» вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых возможностей по долгосрочным продуктам», – отметил начальник отдела развития и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов. Он также добавил, что с 1 ноября российским вкладчикам доступны новые вклады, ориентированные на несколько лет с доходностью– до 9,5% годовых. С учетом этих факторов потребители проявляют интерес к долгосрочным депозитам. В случае с банком ВТБ подобный продукт заинтересовал почти 10 тысяч вкладчиков. «Традиционно долгосрочные предложения пользуются наибольшим спросом у старшего поколения. Именно такие вкладчики чаще всего придерживаются сберегательной модели поведения, склонны к более консервативным инструментам сохранения средств и предпочитают заранее формировать свои накопления», – резюмировал Роман Глазов.