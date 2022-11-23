Власти Новосибирска потратят около 6 млн рублей на подготовку Театрального сквера к Новому году

На сайте госзакупок размещены тендеры на новогоднее оформление и охрану сквера возле театра оперы и балета в Новосибирске. Общая сумма предполагаемых закупок составляет порядка 6 млн рублей. У участников есть всего 2 дня на подачу заявок.

Городская дирекция творческих программ Новосибирска объявила закупки на новогоднее оформление и охрану Театрального сквера, общая сумма которых превышает 6 млн рублей. Большинство закупок размещено 22 ноября, у участников всего 2 дня на подготовку конкурсной документации. Результаты станут известны после 24 ноября.

Самая дорогая закупка — это ледовое оформление сквера в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Начальная цена контракта — 2,28 млн рублей. Срок выполнения работ с 2 декабря по 22 декабря. Работы предполагают установку восьми ледяных заборов с подсветкой и декоративных подиумов. Когда заказчик планирует принять выполненные работы, в проекте муниципального контракта не уточнено.

Установит новогоднюю ель высотой в 21 м за 1,7 млн рублей единственный участник закупки — индивидуальный предприниматель Вадим Казанский. Демонтировать новогоднюю елку планируется к началу февраля 2023 года.

Электромонтажные работы по подключению объектов декоративного новогоднего оформления в Театральном сквере и на ул. Ленина обойдутся бюджету почти в 430 тысяч рублей.

Для обеспечения порядка частной охране понадобится 1,5 млн рублей. Осуществлять круглосуточную охрану сквера будет два человека на протяжении 69 дней. Обязательным условием указано наличие служебного транспорта.

Напомним, что ранее власти Новосибирска отказались от знаменитого катка возле театра оперы и балета.