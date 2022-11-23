В Новосибирске проводятся проверки после взрыва газа в жилом доме

Хлопок газового баллона произошёл в левобережье Новосибирска в среду, 23 ноября. В результате происшествия погиб мужчина.

Прокуратура Новосибирской области и Следственное управление СКР по региону проводят проверки по факту хлопка бытового газа, произошедшего в многоквартирном доме по улице Титова в Новосибирске 23 ноября.

По данным правоохранительных органов, в результате хлопка газового баллона, который использовался для ремонта холодильника, погиб мужчина. Ещё один мужчина госпитализирован с травмами. Другие жители дома не пострадали.

«Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Прокуратура региона взяла ход уголовно-процессуальной проверки под свой контроль.

Напомним, что взрыв бытового газа также произошёл в декабре прошлого года в Тогучине Новосибирской области. В результате ЧП пострадал один человек, он был доставлен в медучреждение с ожогами.